Ключевой финансовый форум Евразии пройдет в Астане

Экономика
Дана Аменова
корреспондент

В нем примут участие свыше 5 500 участников из более 80 стран мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9–10 сентября 2026 года столица Казахстана вновь станет площадкой, где формируется инвестиционная и финансовая повестка Евразийского региона. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) проведет IX форум Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action, который объединит инвесторов, представителей финансового и технологического секторов, регуляторов, государственных и квазигосударственных институтов, а также международного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за капитал площадки, где встречаются инвесторы, регуляторы и лидеры финансовой индустрии, становятся точками принятия стратегических решений.

С момента своего основания в 2018 году Astana Finance Days зарекомендовал себя ключевым финансовым форумом Евразийского региона, способствующим развитию рынков капитала и формированию новых бизнес-возможностей в Казахстане.

Ежегодно участники форума подчеркивают его практическую ценность: площадка позволяет выстраивать взаимодействие, которое трансформируется в проекты, сделки и долгосрочные стратегические партнерства. Бизнес находит партнеров, вопросы финансовой повестки получают решения, а количество участников ежегодно увеличивается.

Ожидается, что в 2026 году форум соберет свыше 5 500 участников из более 80 стран мира.

Среди спикеров AFD 2026 представители государственного сектора, национальных компаний, международных финансовых институтов, глобальных инвестиционных и управляющих компаний – Жаслан Мадиев (МИИЦР Республики Казахстан), Тимур Сулейменов (Национальный банк Республики Казахстан), Елена Бахмутова (Ассоциация финансистов Казахстана), Кубанычбек Омуралиев (Организация тюркских государств), Сами Ибрагим Аль-Сувайлем (Islamic Development Bank Institute), Тимур Турлов (Freedom Holding Corp.), Кирилл Хомяков (Binance), Александр Диаковский (ITS), Санжар Жамалов (Mastercard),  Ибрахим Жанлыел (Air Astana), Бен Пауэлл (BlackRock), Йылмаз Коджагез (Goldman Sachs),  Джад Эллаун (Brookfield), Афина Мяо (BigONE Eurasia), Дэвид Сол (FTSE Russell), Саллиэнн Тейлор (Bloomberg), Аида Чодулова (Kyrgyz Stock Exchange), Александр Круглов (Telegram/TON),  Дрю Гафф (Siguler Guff), Джошуа Чанг (Hong Kong Investment Corporation),  Джонсон Чуи (Hong  Kong Exchanges and Clearing),  Хо Жуйжун (Shanghai Stock Exchange), Барри Чан (CICC) и другие лидеры мнений глобального финансового рынка.

AFD 2026 пройдет в формате углубленных обсуждений, ориентированных на выработку практических решений. Участникам форума открываются возможности для анализа глобальных трендов, поиска новых бизнес- и инвестиционных направлений, посещения профессиональной выставки финансовых услуг, а также установления деловых контактов с инвесторами, топ-менеджерами и лидерами отрасли.

В фокусе тем AFD 2026 – рынки капитала и инвестиционные продукты; инфраструктура доверия: регулирование, правовая среда и устойчивость рынков; инновации институционального масштаба; финансирование реального сектора экономики; региональное и трансграничное сотрудничество на рынках капитала.

Отдельное внимание уделяется возможностям и преимуществам экосистемы МФЦА. В рамках форума будут представлены кейсы развития бизнеса в юрисдикции центра: от историй роста компаний до успешного привлечения капитала и выхода на международные рынки.

Еще одной значимой точкой форума станет AFD Exhibition – выставочная платформа, объединяющая в едином пространстве финансовые институты, банки, инвестиционные, управляющие компании, финтех- и технологические проекты. Участники представят свои решения, продукты и результаты работы.

Регистрация участников и программа доступны на официальном сайте форума.

Справочная информация:

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг. 

#Астана #финансы #форум #Евразия

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