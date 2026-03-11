Сегодня в Астане состоялась экспертная платформа «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее» с участием депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото предоставлено организаторами

Участники обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и институциональные изменения, направленные на формирование архитектуры устойчивого государства. Особое внимание уделено вопросам развития общества знаний, инноваций и защиты цифровых прав граждан.

Первая панельная сессия была посвящена институтам новой Конституции. Ее модератором выступил депутат Мажилиса Айдос Сарым. В ходе дискуссии эксперты рассмотрели институциональные изменения в проекте новой Конституции и их значение для устойчивости политической системы.

Так, политолог Андрей Чеботарев отметил, что Конституционная реформа направлена на укрепление институциональных основ государственной системы.

«Одновременно новая Конституция предусматривает расширение механизмов общественного участия в принятии решений. Формируется многоуровневая система общественного диалога и экспертизы, включающая Халық кеңесі, общественные советы, сходы и собрания местных сообществ», – высказал мнение эксперт.

Член Комиссии по конституционной реформе Марат Шибутов представил анализ того, как проект новой Конституции расширяет участие граждан в политической жизни.

«Расширение партийного представительства в Курултае и повышение роли Қазақстан Халық кеңесі формируют более распределенную систему политического представительства. Это способствует вовлечению большего числа общественных и политических акторов в процесс принятия решений и укрепляет институциональную устойчивость политической системы», – отметил М. Шибутов.

Депутат Мажилиса Абзал Қуспан отметил, что проект Основного закона направлен на укрепление гарантий прав и свобод человека.

«В документе закрепляется ряд новых механизмов защиты личности, включая расширение возможностей обращения граждан в Конституционный суд, усиление роли адвокатуры и внедрение правовых норм, схожих с международной практикой «правила Миранды», предусматривающего обязательное разъяснение прав задержанным лицам», – подчеркнул А. Куспан.

Политолог Талгат Калиев в своем выступлении заявил, что Конституционная реформа отражает переход от модели политической системы, устойчивость которой во многом обеспечивалась персональным фактором, к более институциональной системе, основанной на правилах, процедурах и балансе полномочий.

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова отметила, что ядром новой Конституции являются ценности, в частности, ценности общественного диалога и свободы слова.

«Мы знаем, что у нас есть свобода слова, у нас запрещена цензура, то есть обеспечено пространство плюрализма, возможность посмотреть на те или иные вопросы с разной точки зрения. И это распространяется на все институты, которые связаны с общественным диалогом», – сказала общественный деятель.

Журналист и эксперт Нурбек Матжани остановился на вопросах свободы слова и ответственности.

«Новая Конституция закрепляет право каждого на свободное выражение своих взглядов, одновременно устанавливая правовые механизмы защиты чести, достоинства и частной жизни граждан», – подчеркнул эксперт.

В числе принципиальных гарантий он отметил прямой конституционный запрет цензуры и закрепление свободы научного, технического и художественного творчества.

Модератором второй панельной сессия, посвященной вопросам образования, инноваций и цифровых прав выступил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. Участники обсудили влияние конституционной реформы на развитие человеческого капитала, науки, инноваций и цифровой среды.

В ходе сессии политолог Газиз Абишев подчеркнул значение закрепления светского характера государства и системы образования в проекте новой Конституции.

«Эти положения направлены на поддержание баланса между свободой совести и принципом светского государства, а также на предотвращение политизации религии и сохранение общественного согласия», – отметил Г. Абишев.

Профессор Maqsut Narikbayev University Марат Ахмади отметил, что в современных условиях человеческий капитал становится главным стратегическим ресурсом. Закрепление в Конституции приоритетов развития науки, образования и инноваций, по мнению эксперта, формирует институциональную основу для перехода Казахстана к экономике знаний и повышения его конкурентоспособности.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек высказал мнение, что технологический прорыв усилил неравенство и дисбаланс – региональный, географический, технологический и экономический.

«В этой связи для меня это большая радость, что вопросы инноваций, человеческого капитала, образования, науки становятся одним из главных смыслов новой Конституции, ее стратегическими приоритетами и базовыми ценностями», – отметил С. Нурбек.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева подчеркнула, что проект новой Конституции усиливает систему защиты прав человека и ребенка.

«В документе закрепляются дополнительные гарантии поддержки семьи, материнства и детства, а также подчеркивается человекоцентричный характер государственной политики», – отметила Динара Закиева.

Аналогичной позиции придерживается и основатель Bilim Group Рауан Кенжеханұлы, которыйотметил, что в XXI веке ключевым фактором развития становится интеллектуальный потенциал общества.

«Развитие образования, науки и инноваций формирует основу общества знаний, которое становится главным источником устойчивого экономического роста», – подчеркнул Р. Кенжеханұлы.

Политолог Эдуард Полетаев подчеркнул, что современная Конституция выполняет не только правовую, но и стратегическую функцию, задавая ценностную рамку долгосрочного развития государства.

По итогам экспертной платформы участники отметили, что новая Конституция формирует институциональные и ценностные основы дальнейшего развития Казахстана, направленные на укрепление прав человека, развитие общества знаний и повышение устойчивости государственной системы в условиях глобальных изменений.