КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях

Общество
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Также там призвали доверять только официальным источникам

Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях циркулирует «официальное заявление пресс-службы КНБ РК» о создании Telegram-бота для сбора сведений о лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию «Бессмертный полк» или совершающих иные действия, направленные на раскол общества, сообщает Kazpravda.kz

«Данное «заявление» является фейковым, а изложенные в нем сведения не соответствуют действительности.

Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте knb.gov.kz, Telegram-канале «knbgov_kz» и Instagram-аккаунте «knbgovkz».

Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений», - говорится в сообщении.

#КНБ #фейк

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КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
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