Также там призвали доверять только официальным источникам

Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях циркулирует «официальное заявление пресс-службы КНБ РК» о создании Telegram-бота для сбора сведений о лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию «Бессмертный полк» или совершающих иные действия, направленные на раскол общества, сообщает Kazpravda.kz