​Книга снова лучший подарок?

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Организаторы фестиваля – городской акимат, благотво­рительный фонд «Бауыржан» и Евразийская ассоциация франчайзинга – решили напомнить горожанам, что в век новых технологий книга по-прежнему остается главным носителем информации. Это подтверждает и увеличивающееся с каждым годом количество участников и гостей фестиваля, что, в свою очередь, говорит о том, что многие алматинцы все еще предпочитают традиционные бумажные книги новомодным электронным.

Программа фестиваля в текущем году включала в себя не только ярмарки от крупнейших издательств и книжных магазинов города, семинары, презентации отдельных изданий, но и мастер-классы по рисованию комиксов, конкурсы для детей, а также творческие встречи с авторами книг. Не остались в стороне и крупнейшие городские библи­отеки, устроившие для своих нынешних и потенциальных читателей акции по книгообмену. На площади были разбиты десятки белоснежных шатров: в одних шла бойкая торговля популярными книгами с очень значительной скидкой, в других – современные отечест­венные писатели, поэты и публицисты читали лекции и проводили мастер-классы. На встречу с читателями в нынешнем году пришли автор популярной книги-пособия «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков и писательница Карина Сарсенова. Еще одно новшество нынешнего фестиваля – на отдельном стенде каждый из посетителей мероприятия мог написать краткую информацию о своей любимой книге и тем самым посоветовать прочитать ее другим.

Цель фестиваля – популяризация чтения книг среди детей и молодежи и повышение статуса казахстанской литературы. Одним из способов ее достижения и, надо признать, весьма удачным, является самый крупный в году книгообмен и ярмарка-продажа. И пусть алматинский KITAPFEST в раритетности представленных изданий уступает знаменитым московским и питерским книжным развалам, зато выигрывает в четкой тематической направленности – вам не надо будет искать нужную книгу среди всего вороха выставленных изданий. Художественную литературу вы найдете на одном стеллаже, познавательную – на другом, историческую – на третьем. Еще одна особенность фестиваля – из тысяч принесенных горожанами книг организаторы сооружают некие конструкции, которые впоследствии разбираются самими читателями. Причем брать их можно совершенно бесплатно и в любом количестве.

В текущем году на сооружение двух конструкций в форме яблока и логотипа празднования 1000-летия Алматы ушло 3 000 книг. Все они «разбредутся» по домашним библио­текам и книжным полкам студенческих общежитий ровно на год, чтобы предстоящей осенью вновь обрести новых хозяев. Некоторые из них останутся у своих преданных читателей навсегда, ведь с любимыми, по настоятельной рекомендации Анны Ахматовой, не расстаются… 

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