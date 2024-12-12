Код творчества

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Культура
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Елена Левкович
корреспондент

Казахское национальное искусство достигло своего расцвета именно в годы независимости

фото с сайта «Қазақконцерта»

Один из флагманов отечест­венной культуры – Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» им. Розы Баг­лановой, созданная в 1960 году. Каждый год ее деятельности полон событий и открытий. 2024-й не стал исключением.

– Мы выполнили все, что запланировали. Получилось отличное открытие сезона, прошли замечательный Фестиваль песен Шамши Калдаякова, Международный конкурс имени Розы Баглановой. А впереди еще концерты «Ұлыларға тағзым» в честь юбилеев Жусипбека Елебекова, Гарифоллы Курмангалиева, Рустембека Омарова и Жанибека Карменова и, конечно, концерт народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, приуроченный к ее 95-летнему юбилею, – говорит директор «Қазақконцерта» Таир Каратаев.

Организация активно участвовала в международных гастролях, направленных на укрепление культурных связей и продвижение казахстанской культуры за рубежом. В числе значимых событий – участие в празднованиях Наурыза по приглашению ЮНЕСКО во Франции и Турции.

Еще в перечне мероприятий – концерты, посвященные 140-летию Кенена Азербаева, 190-летию Биржан-сала, 100-летию Сыдыка Мухамеджанова. Есть и яркие достижения: артистка «Қазақконцерта» Акканат Смагулова получила золотую медаль на престижном международном хореографическом конкурсе TANZOLYMP в Германии, а Государственный театр ASTANA MUSICAL стал победителем в номинации «Лучший комедийный спектакль» на II Международном фестивале «Сәлем».

С этого года артисты «Қазақ­концерта» участвуют в масш­табном проекте «Саламатты Қазақстан» («Социальный поезд»). Ряд концертов, организованных по инициативе Министерства культуры и информации и финансируемых фондом Samruk-Kazyna Trust, продолжатся в регионах до конца года – артисты путешествуют вместе с медиками.

– «Қазақконцерт» постоянно куда-то зовут, приглашают на гастроли, так было и в советские времена, и в годы независимости. Мы выбираем, выстраиваем график и наполнение гастролей. При этом я не могу сказать, что у какой-то страны есть конкретные предпочтения. В Италии, к примеру, одинаковым успехом пользуются и классическое искусство, и народное. И тут все заключается в той самой нашей мультижанровости и высоком профессиональном мастерстве наших артистов, – отмечает Таир Нурланович.

В концертной организации подчеркивают: все выступления, гастроли – это в первую очередь вопрос знакомства мировой ­аудитории с казахской культурой, к ним тщательно готовятся, ведь это вопрос престижа страны.

И потому даже суровые 90-е коллектив «Қазақконцерта» прошел без особых ограничений, потому что искусство всегда ценилось, и даже в кризисные времена люди не отвергали пищу духовную. Даже в самые непрос­тые моменты речи о полном прекращении гастролей не было. Приходилось подстраиваться: ведь одно дело направить на гастроли коллектив из 50–60 человек, а другое – лишь пару солистов, которые «вытащат» всю программу.

Сложнее дался период пандемии, карантин.

– Но лишь в общеморальном плане – в финансовом мы были не обделены. Продолжали работать, репетировать, но самое страшное для любого артиста – была закрыта сцена, зритель не приходил, – вспоминает глава «Қазақконцерта». – И это породило новый опыт: концерты, общение с поклонниками перешли в онлайн-формат на YouTube-канале. Это были и прямые эфиры, и ранее записанные концерты, и подкасты.

Нет в творческом объединении и проблем с кадрами.

– Республиканские профильные вузы и академии ежегодно выпускают большое количество очень талантливых ребят. И мы, как работодатели, их «отрабатываем». За счет отбора создаем конкурентоспособные условия, причем в разные периоды прослушиваний бывает разная подборка кандидатов. И наша задача – их таланты популяризировать, дать возможность раскрыть себя, – рассуждает Таир Нурланович.

Интерес к программам «Қазақконцерта» не ослабевает. И это неудивительно: «Қазақконцерт» уникален своей мультижанровостью – это и мюзиклы, и классические постановки, и танцевальные программы. Кстати, в организации появился второй танцевальный коллектив помимо «Гүльдер» – ансамбль «Бірлік».

– О Казахстане хорошо знают в мире. Но хочется познакомить всех с нашей культурой еще ближе, впечатлить национальным искусством и глубиной нацио­нальных традиций. Интерес со стороны зарубежного зрителя был и есть. Об этом можно судить и по коммерческой составляющей: билеты на гастроли «Қазақконцерта» покупают всегда! И что характерно: большинство зрителей – не наши соотечественники, а граждане принимающих государств, будь то Франция или Китай, – отмечает Таир Каратаев.

В «Қазақконцерте» убеждены и в том, что популяризировать национальное искусство вне Казахстана – замечательно, но не менее важна работа по привитию любви к нему внутри страны: только так можно сохранить культурный код народа.

#мероприятия #концерты #гастроли #Қазақконцерт

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