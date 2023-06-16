Когда завершат реконструкцию трассы Атырау – Астрахань, рассказал Шапкенов

В Атырауской области на развитие транспортной инфраструктуры в этом году предусмотрено 55 млрд тенге, отремонтировано 172 км автомобильных дорог. Об этом сообщил аким региона Серик Шапкенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Службы центральных коммуникаций.

Фото: Kazpravda.kz

По информации Шапкенова, в Атырауской области 72% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Регион намерен повышать этот показатель.

Вместе с тем главным вопросом остается состояние трассы Атырау – Астрахань. На сегодняшний день из 277 км введено в эксплуатацию 170.

«Оставшиеся 107 км планируется открыть для движения транспорта до конца года. В целом проект будет полностью завершен в 2024 году», – сказал глава области.