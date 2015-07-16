Когда грамотность не для всех Свежий выпуск 503 Дина МАХАМБЕТОВА

Казалось бы, сегодня, когда дети начинают осваивать гаджеты раньше, чем ходить, а умение читать и писать многими воспринимается как само собой разумеющееся, эту проблему давно пора отнести к пережиткам прошлого. Однако в реальности, судя по статистике, безграмотность только укрепляет свои позиции, «опутывая» своими сетями как детей, так и взрослых. К примеру, сейчас 781 млн взрослых людей в разных странах, или условно каждый десятый житель Земли, вообще не умеют читать и писать, сообщает исследовательский центр американского сетевого издания «Глобалист». Как отмечают эксперты, используя данные Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ликвидация неграмотности, показывавшая бурный рост после Второй мировой войны, в нынешнем веке сильно замедлилась. Одну из причин авторы доклада видят в целом крайне низком уровне социально-экономического развития стран Центральной Африки и Западной Азии, где проживает 597 млн человек, не умеющих читать и писать. Они составляют 76% всех неграмотных людей в мире.

Согласно новому исследованию Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ), образование продолжает оставаться недосягаемым благом для 124 млн детей и подростков, не посещающих учебные заведения. В 2013 году каждый 11 ребенок в мире не посещал школу. Таким образом, образование не получали 59 млн детей, что на 2,4 млн человек больше, чем в 2010 году. Эти данные были приведены в ходе Всемирного образовательного форума в Инчхоне, состоявшегося в мае 2015 года, генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

По подсчетам СИЮ, 24 млн детей никогда не будут учиться в школе. Половина всех детей в странах Африки к югу от Сахары не будут в них зачислены. Печальную статистику дополняют сведения о том, что в худшем положении находятся девочки, особенно в странах Южной и Западной Азии, 80% которых, вероятнее всего, никогда не получат образование. Для мальчиков этот показатель значительно ниже – всего 16%. Незавидная женская доля очевидна и тем, что в общей мировой картине безграмотности именно женщины составляют большинство – две трети. А между тем, если бы все они получили начальное образование, то, согласно данным ЮНЕСКО, детская смертность сократилась бы на одну шестую, а материнская – на две третьих. Если бы все девочки Южной и Западной Азии, а также Африки на юг от Сахары получили среднее образование, то количество детских браков уменьшилось бы на 64%.

На форуме в Инчхоне была разработана амбициозная концепция, рассчитанная на следующие 15 лет, в рамках которой предусмотрено обеспечение бесплатного и равного доступа к качественному 12-летнему образованию. Авторы нового исследования предостерегают, что, несмотря на важность внутренних ресурсов, без дополнительных обязательств стран-доноров по увеличению финансовой помощи в этом поставленная цель может остаться недостижимой. Серьезную преграду на пути к всеобщему образованию представляют вооруженные конфликты. Об этом, открывая форум в Инчхоне, сказал и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он назвал образование мощным инструментом для противостояния угрозам безопасности, включая рост воинствующего экстремизма. Не случайно под ударами террористов оказываются именно образовательные учреждения. По словам директора Статистического института Сильвии Монтойя, новые данные демонстрируют разрушительные последствия гражданской войны в Сирии. И если до начала конфликта образование получал почти каждый ребенок, то к 2013 году уже около 2 млн детей и подростков не посещали школу. Двух лет гражданской войны оказалось достаточно, чтобы ликвидировать весь прогресс в области образования, достигнутый с начала XXI века.

Однако думать о том, что безграмотность стала уделом только бедных и развивающихся стран, было бы большим заблуждением. На самом деле эта проблема существует и в, казалось бы, благополучных западных странах. Согласно исследованию, проведенному Гамбургским университетом, в Германии около 7,5 млн неграмотных людей. Для 4,5 млн из них немецкий – родной язык. По результатам исследования, 14% работающих граждан страны не умеют читать и писать. При этом, дабы скрыть свою неграмотность, люди прибегают к различным уловкам, ссылаясь на якобы забытые очки или травмированную руку при необходимости заполнить тот или иной формуляр. В таком случае им помогают его заполнить сами чиновники.

Не лучшим образом обстоит дело и в Великобритании. Согласно официальным данным, как пишет сетевой журнал «Английский бизнес-клуб», каждый десятый выпускник выходит из британской школы без элементарных навыков письма и чтения, а также без знания арифметики. Данная ситуация провоцирует рост безработицы в стране, так как многие работодатели отказываются брать на службу недостаточно грамотных. В этой связи в стране начали открываться частные школы для молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет по ликбезу в области бизнеса и гуманитарных наук.

Большинство школ открываются энтузиастами, сочувствующими подросткам, которым не удалось получить базовые знания в обычной школе и которые осознают это. Часто такие молодые люди не могут даже заполнить анкету для поступления на должность, говорится на страницах издания.

О том, что проблемы с грамотностью становятся острее и в американском обществе, говорит эксперт ИА REX писатель из США Михаэль Дорфман. Он обращает внимание коллег-экспертов и читателей на тот факт, что в США 30 млн взрослых, а это 14% населения США, считает себя безграмотными. И их число растет.

«Большая часть безграмотных – это мигранты, которые переехали в Штаты уже взрослыми. Впрочем, немало их и среди рожденных в США. Это 30 миллионов людей, которые элементарно не умеют читать и писать. Им сложно прочесть меню, указатели на улице, надписи на бутылочке с лекарством и корешок от чека зарплаты. Разумеется, они не имеют шансов получить даже самую низкооплачивамую работу», – отмечает эксперт в статье на сайте obozrevatel.

...Мостом от страданий к надежде определил грамотность в свое время экс-Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Сегодня, чтобы упрочить «опоры» этого моста, необходимы совместные усилия международного сообщества, которое, по заявлению Ирины Боковой на образовательном форуме, несет коллективную ответственность за то, чтобы каждый ребенок в мире получил элементарные знания. Для обеспечения всеобщего дошкольного, начального и общего среднего образования к 2030 году необходимо дополнительное финансирование в размере 22 млрд долларов ежегодно.



