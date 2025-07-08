И почему это не просто «вредная привычка»

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Ровно год назад Глава государства подписал закон о борьбе с лудоманией. Правовой акт запретил госслужащим играть в азартные игры и ограничил рекламу букмекерских контор в Казахстане. Корреспондент Kazpravda.kz побеседовала с руководителем специализированной клиники лечения зависимостей CZM Freedom, психологом Ярославлом Савченко о первых тревожных сигналах, причинах зависимости и о том, как помочь человеку вернуться к нормальной жизни.

Когда человек зависим от алкоголя — это видно. От наркотиков — заметно. А вот лудомания умеет маскироваться. Она прячется за фразами вроде «я просто немного ставлю», «это ради интереса» и «я все контролирую». Только в какой-то момент игры становятся единственным смыслом, а жизнь — чередой ставок, долгов и вранья.

По словам Ярослава, большинство пациентов центра приходят не сразу — сначала они пытаются справиться самостоятельно. Или вовсе отрицают проблему. Но зависимость уже дает о себе знать: долги, раздражительность, бессонница, отдаление от семьи и друзей.

«Игровая зависимость развивается коварно. Она не требует укола или рюмки — только смартфон и доступ в интернет. Игрок может годами вести двойную жизнь. Днем он работает, вечером — делает ставки, ночью — не спит от стыда и тревоги. На утро все начинается заново», — поясняет эксперт.

Среди первых признаков лудомании психолог называет - скрытность, ложь, уход от откровенных разговоров; постоянные финансовые трудности — долги, микрокредиты, займы; раздражительность, вспышки агрессии, особенно при попытке обсудить тему азартных игр. Ко всему прочему у такого человека наблюдаются нарушения сна, тревожность, ощущение вины после игры. А еще происходит так называемая «ломка» при отсутствии доступа к играм — паника, нервозность, апатия, отчуждение от близких, потеря интереса к жизни вне игры.

«Был у нас один такой пациент, работает в сфере IT. Хорошая работа, семья, дети. Он играл тайком ночью. Когда жена узнала — было уже поздно: квартира в залоге, кредиты оформлены даже на родственников. Он говорил: «Я не мог остановиться. Каждый раз думал, что вот сейчас — отыграюсь». Это типичная мысль любого лудомана», — говорит руководитель центра.

Почему люди «подсаживаются» на игру?

Ярослав подчеркивает: лудомания — это не про жадность и не про азарт ради азарта.

«Чаще всего человек играет, чтобы убежать. От стресса, одиночества, внутренней боли. Азарт — просто способ забыться. В момент ставки человек чувствует контроль, драйв, уверенность — то, чего ему не хватает в реальной жизни», - рассказывает эксперт.

Среди причин он называет психоэмоциональные травмы, повышенную импульсивность, склонность к риску, заниженную самооценку, потребность в признании, влияние окружения, где игра считается нормой, а также доступность: смартфон, реклама, круглосуточные платформы.

«Игра — это быстрый путь получить дофамин. Но с каждым разом он стоит все дороже — вплоть до потери семьи и смысла жизни», — говорит Ярослав.

Новый закон: шаг к осознанности

Принятый в 2024 году закон дал старт системной борьбе с лудоманией. И, по словам психолога, это было критически важно.

«Во-первых, государство признало: это болезнь, а не блажь. Это позволило пациентам чувствовать меньше стыда и больше ответственности. Во-вторых, появились конкретные инструменты: от профилактики в школах до «черных списков», в которые игрок может внести себя сам и заблокировать доступ к азартным платформам. Эти шаги формируют новую общественную позицию. Азартные игры больше не воспринимаются как развлечение. Это сфера, связанная с серьезными рисками», — подчеркивает Ярослав.

Как лечат игроманию?

Лечение в клинике начинается с диагностики: уровень зависимости, мотивация, психоэмоциональное состояние. Далее — индивидуальный план терапии. Основу составляет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

«Мы помогаем человеку увидеть, как работает его мышление. Например, «если я проиграл, я — неудачник». Или: «если я выиграю, то решу все проблемы». Мы разбираем эти установки и предлагаем здоровые способы справляться с жизненными неурядицами», — объясняет он.

Специалист отметил, что терапия включает обучение самоконтролю, восстановление социальных и семейных связей, групповые и индивидуальные занятия, при необходимости — медикаментозную поддержку, посттерапевтическое сопровождение.

КПТ помогает пациентам осознать и изменить негативные и искаженные мысли, которые могут способствовать формированию склонности к азартным играм. Терапия обучает стратегиям, которые помогают справляться с искушением и стрессом без обращения к азартным играм. Она также помогает пациентам ставить реалистичные цели и разрабатывать план действий для их достижения, что снижает вероятность рецидива.

«Мы не просто лечим — мы возвращаем человека к себе. К жизни без ставок. Где радость — это не результат игры, а результат выбора», — добавляет Ярослав.

Что делать, если зависимость уже рядом?

По словам эксперта, главное — не ждать. Не надеяться, что «пройдет само». Не бояться обратиться за помощью. Чем раньше человек или его близкие осознают проблему, тем проще путь к восстановлению. Игровая зависимость — излечима. Но, как и любая болезнь, требует честности, времени и поддержки.