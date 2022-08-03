Когда Казахстан определится с технологией для строительства АЭС – ответ главы Минэнерго

Министр энергетики республики Болат Акчулаков рассказал, когда Казахстан планирует определиться с технологией по строительству атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Раньше мы говорили, что идет процесс выбора для дальнейшей оценки подходящих технологий. Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Поездки в Турцию, Францию, Южную Корею, в прошлом году рассматривали, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоит посещение в том числе и венгерских объектов. Все станции построены по разным технологиям… Выбор пока еще не сделан, потому что нам надо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и процессы реализации таких проектов АЭС. Существует несколько вариантов: либо государство само строит, либо дает возможность построить тому, кто является лицензиаром технологий, потом он, соответственно, оперирует этими станциями», – отметил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Плюс, по его словам, необходимо решать вопросы безопасности, сейсмики и так далее.

«Эти вопросы мы до сих пор продолжаем изучать, даже несмотря на то, что на сегодня определились примерно с районом, территорией размещения – поселок Улкен. Работа ведется. Единственное могу сказать, что до этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что нет референтного блока, то есть по этой технологии нет построенной станции, которая показала бы свою устойчивость и надежность... Технология не выбрана. И это будет, наверное, я скажу так, конец этого – начало следующего года», – резюмировал глава Минэнерго.