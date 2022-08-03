Фото: primeminister.kz
Энергетика
Когда Казахстан определится с технологией для строительства АЭС – ответ главы Минэнерго
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики республики Болат Акчулаков рассказал, когда Казахстан планирует определиться с технологией по строительству атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Раньше мы говорили, что идет процесс выбора для дальнейшей оценки подходящих технологий. Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Поездки в Турцию, Францию, Южную Корею, в прошлом году рассматривали, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоит посещение в том числе и венгерских объектов. Все станции построены по разным технологиям… Выбор пока еще не сделан, потому что нам надо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и процессы реализации таких проектов АЭС. Существует несколько вариантов: либо государство само строит, либо дает возможность построить тому, кто является лицензиаром технологий, потом он, соответственно, оперирует этими станциями», – отметил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Плюс, по его словам, необходимо решать вопросы безопасности, сейсмики и так далее.

«Эти вопросы мы до сих пор продолжаем изучать, даже несмотря на то, что на сегодня определились примерно с районом, территорией размещения – поселок Улкен. Работа ведется. Единственное могу сказать, что до этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что нет референтного блока, то есть по этой технологии нет построенной станции, которая показала бы свою устойчивость и надежность... Технология не выбрана. И это будет, наверное, я скажу так, конец этого – начало следующего года», – резюмировал глава Минэнерго.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Продам ботинки детские, неношеные…
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Волшебники закулисья
Под контролем
Семь потов за «второй хлеб»
Как на курорте
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Мастер света и тени
История в деталях
Плохая идея
Креативные инициативы
В поддержку талантов
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
В лидерах – «Кайрат»
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Экономика , Энергетика
Ставки платы за цифровой майнинг увеличат в Казахстане
Энергетика , Видеогалерея
Незаконный вывоз ГСМ за рубеж: сколько уголовных дел заведе…
Энергетика
Новая ветровая электростанция заработала в Казахстане
Экономика , Энергетика
На Атырауском НПЗ восстановлено электроснабжение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]