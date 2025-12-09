Иногда большие идеи начинаются с малого – с одного человека, двора, одной инициативы. В селе Аксукент волонтер и предприниматель Владислав Голярко предложил, казалось бы, простую вещь: объединить обычный сбор мусора с пунктом приема вторсырья. Но эта идея изменила сначала быт соседей, затем всего микрорайона, а потом вышла далеко за пределы села.
