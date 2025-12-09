Когда один двор меняет целый мир

Любовь Доброта

Иногда большие идеи начинаются с малого – с одного человека, двора, одной инициативы. В селе Аксукент волонтер и предприниматель Владислав Голярко предложил, казалось бы, простую вещь: объединить обычный сбор мусора с пунктом приема вторсырья. Но эта идея изменила сначала быт соседей, затем всего микрорайона, а потом вышла далеко за пределы села.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот частный пример удивительным образом отражает суть философии «Таза Қазақстан» – концепции, которая давно переросла рамки экологической кампании. Для меня это не просто проект по уборке территорий, а попытка сформировать новое общественное мышление, где чистота среды неотделима от чистоты мыслей, решений и поступков.

«Таза Қазақстан» – это мировоззрение о гармонии человека с природой и обществом. И если кому-то может показаться, что речь лишь о мусорных баках и субботниках, то это большое недопонимание.

Доктор педагогических наук Асма Калыбекова справедливо отмечает: физическая чистота – только видимая часть айсберга. Настоящая работа начинается с формирования экологического сознания, которое воспитывается через образование. Школы и университеты должны не просто рассказывать о проблемах экологии – они призваны учить молодежь принципам устойчивого развития, ответственности за ресурсы и пониманию последствий собственных решений.

По сути, философия «Таза Қазақстан» – это приглашение отказаться от одноразового образа жизни: в вещах, в мыслях и поступках.

Мы часто говорим о молодежи как о будущем страны, но редко упоминаем, что она – еще и зеркало настоящего. Сегодня в Казах­стане живет около 5 млн молодых людей – это гигантский человеческий капитал. Но, как отмечают эксперты, именно в этой группе остаются низкими правовая и политическая грамотность.

«Таза Қазақстан» может стать той объединяющей идеей, вокруг которой молодежь способна консолидироваться. Участие в эко­акциях, волонтерском движении, зеленых проектах – не просто внешние активности. Это школа ответственности, способ почувствовать свою силу.

Растет число молодежных инициатив. Приложения для мониторинга экологической ситуации, проекты по переработке пластика и раздельному сбору мусора – все это живые доказательства того, что молодые казахстанцы не ждут приказов сверху, а начинают изменения с себя.

Экология – лишь первый слой. Чистота сознания и действий – гораздо сложнее.

Информационный шум, фейки, манипуляции – все это создает информационный мусор не менее токсичный, чем пластиковые отходы. Воспитание критического мышления сегодня становится таким же важным, как физическое озеленение дворов. Молодежь должна уметь отличать правду от красивой, но пустой риторики. Понимать, что политическая культура строится не на выгоде, а на ответственности за общее дело.

Философия «Таза Қазақстан» – это путь к обществу, где чистота становится нормой жизни. Нормой, от которой зависит не только экологическое состояние страны, но и качество общественных отношений, политической культуры и личной ответственности каждого.

И молодежь – самая динамичная и открытая к изменениям часть общества – может стать главным проводником этой философии. Через образование, участие в инициативах, волонтерство, активную гражданскую позицию, через личный пример – такой, каким его демонстрирует Владислав Голярко.

#акция #экология #Таза Қазақстан

