Когда отходы превращаются в доходы

Еще несколько лет назад областной центр Приаралья считался едва ли не самым загрязненным городом в Казахстане. Стихийные свалки, мусор в арыках, отсутствие урн, проблемы с вывозом мусора... Обычные для этих мест порывистые пыльно-песчаные ветры с легкостью поднимали к небу полиэтиленовые или целлофановые пакеты и кружили их в «мусорном вальсе». Теперь, к счастью, все это в прошлом.

Сегодня улицы и окраины Кызылорды, впрочем, как и всех населенных пунктов области, содержатся в чистоте и порядке. Однако они не стали опрятными сами по себе. Для этого местной исполнительной власти пришлось внедрять новые идеи и механизмы.

Так, для мотивации труда коммунальщикам и сборщикам уличного мусора стали повышать зарплату, поощрять их премия­ми, предоставлять жилье и путевки, сделали бесплатным проезд в общественном транспорте. Для улучшения условий труда обеспечили новой спецтехникой, оборудованием, инвентарем и экипировкой.

В то же время к нарушителям чистоты стали применять административные меры. А еще более ощутимым толчком к улучшению окружающей среды и формированию экологической культуры стала национальная идея Президента «Таза Қазақстан», которая с прошлого года объединила всех жителей региона. Так Кызылорда превратилась в один из самых чистых городов республики.

Но на этом регион не остановился. В Приаралье нашли возможность извлечь из мусора доход. Отходы теперь не просто утилизируются, а превращаются в полезную продукцию и экономические активы. В области взялись за переработку ТБО для получения строительных материалов, брусчатки, канализационных люков, а также бумажных, пластиковых и стек­лянных изделий.

Об осуществлении проектов по переработке ТБО и строительству заводов по выпуску продукции из вторсырья год назад на заседании Правительства доложил аким области Нурлыбек Налибаев. После обсуждения вопроса Премьер-министр Олжас Бектенов особо отметил эффективные стороны практики и поручил акимам других регионов перенять соответствующий опыт.

В Приаралье в настоящее время переработкой ТБО занимаются 17 субъектов предпринимательства. Согласно поручению Главы государства о строительстве комп­лексов по переработке ТБО, в ближайшее время в Кызылорде и районах Приаралья заработают девять заводов общей мощнос­тью свыше 500 тыс. тонн в год, на предприятиях будет создано более 500 рабочих мест. Отметим, восемь проектов намечено реализовать за счет механизма финансирования АО «Жасыл даму».

Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, три проекта по сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов сейчас осуществляются в областном центре.

В рамках проекта по модернизации действующего полигона ТОО «With You E&C Kyzylorda» планируется строительство завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов по южнокорейской технологии. Мощность полигона ТБО увеличится с 60 тыс. тонн до 300 тыс. тонн в год.

По второму проекту ТОО «Seven Rivers Technologies» по немецкой технологии построит завод стеклянной тары годовой производительностью 86 тыс. тонн (стоимость проекта – 31 млрд 360 млн тенге). Он позволит использовать до 49% стеклянного боя в производственном процессе, а это выпуск порядка 40 тыс. тонн в год готовой продукции (143 млн бутылок). Третий проект предусматривает запуск производства пластиковых ведер и легких баков.

А еще в областном центре ТОО «Rem Plast Invest» начало строительство цеха по выпуску бумаги и плоских слоев картона из вторичного сырья. Мощность проекта – 5,4 тыс. тонн в год. Акиматом города предоставлен земельный участок площадью 2,5 га на территории малой индустриальной зоны. Предприя­тие будет запущено во втором квартале текущего года. В планах у инвесторов – на втором этапе наладить получение бумажно-гигиенической продукции.

Тем временем сортировочные комплексы возведут и в районах области. По данным руководителя отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Талгата Досмаилова, в Аральском районе построит завод ТБО мощностью 10 тыс. тонн в год ТОО «Хан батыр», в Казалинском районе – ИП «Досмукасан Жалгасбек» (10 тыс. тонн), в Жалагашском районе – ТОО «К. Канатбаева» (5 тыс. тонн), в Шиелийском районе – ТОО «Формула безопасности Астана» (7 тыс. тонн), в Жанакорганском районе – ТОО «КомХозЖанакорган» (20 тыс. тонн).

Как сообщили в акимате Кызылорды, полигон ТБО, открытый в рамках ГЧП пять лет назад, уже не справляется с растущим объемом мусора. Для сравнения: в 2022 году сюда было вывезено более 56 тыс. тонн отходов, в 2023-м – 73 тыс. тонн, в 2024-м – около 100 тыс. тонн.

– Проблему с сортировкой и переработкой отходов решило бы строительство завода с современными технологиями, – отметил заместитель акима города Пакуатдин Шамуратов. – Под возведение объекта около действующего мусоросортировочного комплекса в пригородном поселке Белколь в качестве государственного натурного гранта выделен земельный участок площадью четыре гектара. В планах – передача действующего мусорного полигона в доверительное управление инвестору. Сопровождение проекта осуществляется национальной компанией «Kazakh Invest».

Рассказывая в целом об инвестиционных проектах, реализуе­мых в областном центре, Пакуат­дин Шамуратов отметил, что в 2025 году планируется запустить 15 новых производств и создать 800 новых рабочих мест.

– В ходе встреч с руководителями проектов мы проработали вопрос подведения инженерно-инфраструктурных систем к объек­там, – отметил он. – В случае возникновения проблем в ходе строительных работ инвесторам оказывается всесторонняя поддержка. Привлечению инвестиций уделяется особое внимание. Это важно для развития бизнеса, экономики города, области и страны в целом. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал города Кызылорды составил 288 миллиардов 453 миллиона тенге и показал рост в 19 процентов. Так, мы реализовали семь инвестиционных проектов на сумму 26,3 миллиарда тенге, создали 175 рабочих мест.

Отметим: в прошлом году Приаралье возглавило список регионов по привлечению инвестиций в основной капитал, а также темпам развития перерабатывающей промышленности. И эта работа в нынешнем году успешно продолжается. В частности, по инвестиционному проекту «Строительство завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов по южнокорейской технологии в городе Кызылорде».

Как рассказал региональный директор Kazakh Invest Мурат Балабаев, это будет самый крупный объект в регионе, построенный на средства инвестора. Реализация проекта начата группой корейских компаний, в состав которой входят With you E&C, Shinha Pascal и Plex Engineering.

Стоимость проекта на первом этапе – 9,5 млрд тенге. Мощность завода – 300 тыс. тонн переработанного мусора в год. При вводе завода в эксплуатацию будет соз­дано 122 рабочих места. Около 100 рабочих намечено привлечь во время строительства.

Корейской стороной разработана проектно-сметная документация, заключены договоры на адаптацию проекта к казахстанским стандартам и нормам, разработку внешнего маркетингового исследования и внешней технической экспертизы. Строительные работы начались в феврале 2025 года. Запуск комплекса намечен на июль 2026 года.

Второй этап предусматривает строительство мусоросжигательного завода с возможнос­тью генерации от 6 до 20 МВт электроэнергии. Его стоимость – ориентировочно 20,5 млрд тенге. Это позволит региону не только решить проблему утилизации мусора, но и обеспечить себя дополнительным источником электроэнергии.

Концепция проектов зародилась в июне прошлого года на Казахстанско-корейском бизнес-форуме с участием президентов Казахстана и Южной Кореи, в рамках которого был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и компанией With you E&C.

– После регистрации ТОО «With you E&C Kyzylorda» между ним и акиматом Кызылорды была подписана «дорожная карта», – отметил Мурат Балабаев. – Для получения предусмотренных законодательством инвестиционных преференций в декабре 2024 года между компанией и Комитетом по инвестициям МИД РК был заключен инвестиционный контракт. Получено подтверждающее письмо Министерства экологии и природных ресурсов РК о направленности проекта на улучшение состояния окружающей среды и достижение целевых показателей в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Между тем корейская сторона параллельно готова приступить к осуществлению второго этапа проекта – строительству мусоро­сжигательного завода. Однако до сегодняшнего дня еще не утверж­ден тариф на электроэнергию, которая будет на данном объекте вырабатываться.

Опыт Приаралья показывает, что проблема мусора может быть решена комплексно и эффективно. Благодаря инвестициям, инновационным технологиям и активной работе местных властей регион не только очистился от мусора и развил экологическую культуру среди населения, но и создал новые рабочие места, а также получил дополнительный источник дохода.