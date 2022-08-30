Когда проводились испытания, о судьбах людей никто не думал

Освободиться от угрозы

Вот уже более 10 лет мир отмечает 29 августа как Международный день действий против ядерных испытаний.

Этот день появился в Календаре памятных дат ООН благодаря Казахстану и стал очередной демонстрацией приверженности нашей страны целям построения мира, свободного от ядерного оружия.

«Генеральная Ассамблея... объявляет 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний, посвященным более активному просвещению и информированию людей о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия», – это выдержка из текста резолюции 64⁄35, единогласно принятой 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Авторами и соавторами документа стали немало стран, но инициатива принятия резолюции исходила от Казахстана – для этого дня наша республика предложила дату закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона (по символическому совпадению, она же и дата первого взрыва на СИЯП).

Выбор логичный и резонный. Именно после закрытия СИЯП в 1991 году «замолчали» полигоны в других частях света. Закрытие СИЯП проложило путь к принятию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году и в целом придало серьезный импульс развитию глобального антиядерного движения, одним из лидеров которого сегодня по праву считается Казахстан.

Не теряющая актуальности проблема

Самое первое в мире испытание ядерного оружия, положившее начало десятилетиям тестовых взрывов по всей планете, произошло 16 июля 1945 года на полигоне в американском штате Нью-Мексико. То испытание под кодовым названием «Тринити» стало кульминацией пресловутого «Манхэттенского проекта» (секретная программа разработки ядерного оружия США, начавшаяся, предположительно, в 1942–1943 годах).

Примерно в это же время разработку ядерного оружия проводили и в СССР. Испытание первой советской атомной бомбы было осуществлено 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне.

В последующие 40 лет на казахстанской земле осуществили 456 ядерных взрывов. От последст­вий испытаний пострадали полтора миллиона человек, радиоактивному заражению подверглась огромная территория, не оправившаяся от тех ран до сих пор. Последний взрыв на СИЯП был произведен 4 октября 1989 года. Спустя еще два года полигон официально закрыли.

По данным Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), за пять десятилетий – начиная с 1945 и до 1996 года – во всем мире было проведено более 2 000 ядерных испытаний.

Есть даже статистика по странам. Так, США между 1945 и 1992 годом провели 1 032 испытания. Советский Союз – 715 испытаний между 1949 и 1990 годом. На счету Франции – 210 испытаний между 1960 и 1996 годом. Великобритания с 1952 по 1991 год осуществила 45 испытаний. Также 45 испытаний приходится на Китай – между 1964 и 1996 годом.

За крайнюю точку отсчета берется 1996 год, потому что именно тогда и был открыт к подписанию Договор о всеобъем­лющем запрещении ядерных испытаний. С тех пор прошло уже более 25 лет, но этот важнейший документ де-юре в силу так и не вступил (подписали договор 186 стран, ратифицировали – 173), хотя де-факто практичес­ки все страны соблюдают его положения. За исключением разве что Корейской Народно-Демократической Республики, которая в XXI веке единственная нарушила установленный мораторий.

Собственно, попытки ограничить проведение испытаний принимались и раньше. Так, в 1963 году был принят Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Данное соглашение, как отмечают в ОДВЗЯИ, было важно с экологической точки зрения, поскольку ограничивало выпадение и распространение радиоактивных осадков. Но на снижение числа испытательных ядерных взрывов оно не особо повлияло. В период «холодной войны» 75% всех испытаний проводились под землей.

Итак, в мире зафиксировано более 2 000 взрывов, нанесших колоссальный ущерб людям, земле, животным, окружающей среде. Не говоря уже о том, что испытания, наращивание и совершенствование вооружений вовсе не способствовали стратегической стабильности в международных отношениях.

Сегодня усугубляет ситуацию продолжающаяся эрозия глобальной архитектуры контроля над вооружениями. Да, ОДВЗЯИ подтверждает, что испытания ядерного оружия не проводятся (существующая система мониторинга позволяет организации говорить об этом с уверенностью), но «ядерный клуб» за прошедшие десятилетия не только не сузился, но и прирос новыми «неофициальными членами».

«Почти каждый человек, остро чувствующий политическую обстановку, питает симпатию или антипатию к той или иной проб­леме; но мы хотим, чтобы вы, если это возможно, отбросили эти чувства и рассмат­ривали себя только как представителей одного биологического вида, имеющего замечательную историю развития, и исчезновения которого никто из нас не может желать.

Мы должны попытаться сказать об этом так, чтобы ни один из лагерей не смог обвинить нас в пристрастности. Всем, без исключения, грозит опасность, и, если эта опасность будет осознана, есть надежда предотвратить ее совместными усилиями.

Мы должны научиться мыс­лить по-новому. Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения воен­ной победы тем лагерем, к которому мы принадлежим, ибо таких шагов больше не сущест­вует; мы должны задавать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреж­дения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников?» – это выдержка из знаменитого Манифеста Рассела – Эйнштейна 1955 года, в котором ученые предупреж­дали о том, что ядерная война равносильна гибели всего человечества.

Тексту уже почти 70 лет, но поднятые в нем проблемы остаются актуальными по сей день. И даже усугубляются.

Цель остается

Начиная с 1945 года, когда ядерное оружие впервые было не только испытано, но и применено, международное сообщество принимает немало усилий, для того чтобы снизить ядерную угрозу, не допустить расползания ОМУ, прекратить испытания ядерного оружия и так далее. Однако процесс идет с переменным успехом. Цель «построения мира, свободного от ядерного оружия» по прежнему очень далека.

По данным Организации Объеди­ненных Наций, в арсеналах по всему миру сегодня хранится более 13 тыс. единиц ядерного оружия.

При этом, как подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Х Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, сегодня этот факт накладывается на весьма непростые условия – растет геополитическое напряжение, снижается доверие между странами, риски распространения усугубляются, а гарантии по предотвращению эскалации ослабевают.

«Ликвидация ядерного оружия – единственная гарантия того, что оно никогда не будет использовано», – заявил на конференции Антониу Гутерриш.

Договор о нераспространении ядерного оружия считается крае­угольным камнем международной системы безопасности, оставаясь наиболее универсальным многосторонним соглашением в сфере нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии.

ДНЯО был подписан 59 странами 1 июля 1968 года, вступил же в силу данный договор в 1970 году. Документ закрепил статус ядерных держав за пятью государствами – это Великобритания, США, Китай, СССР (Россия) и Франция.

Документ был призван предот­вратить дальнейшее распрост­ранение ядерного оружия. В 1995 году срок действия ДНЯО был продлен бессрочно. Сегодня его сторонами является 191 государство, вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, но этот шаг не признан международным сообществом.

Договор базируется на трех столпах – разоружение, нераспространение и использование атомной энергии в мирных целях. Это подразумевает, что положения ДНЯО должны сдерживать угрозу распространения ядерного оружия, гарантировать развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и обеспечивть поэтапное продвижение по пути ядерного разоружения.

Раз в пять лет в ООН проходят обзорные конференции ДНЯО, на которых страны-участницы договора обсуждают его выполнение за обозреваемый период, ищут пути наилучшего обеспечения сбалансированной реализации основных компонентов договора. По итогам таких встреч принимается консенсусный итоговый документ как подтверждение приверженности государств, так сказать, «букве и духу» ДНЯО.

Однако уже два обзорных цик­ла подряд согласовать итоговый документ не получается. Консенсуса не удалось добиться ни в 2015-м, ни в 2022 году. Х Обзорная конференция ДНЯО завершилась в Нью-Йорке 26 августа, и, как заявил ее председатель Густаво Злаувинен на заключительной пленарной сессии, «несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа».

Генсек ООН выразил разочарование итогами (точнее их отсутствием) прошедшей обзорной конференции. В заявлении, которое от имени Антониу Гутерриша озвучил его пресс-секретарь, отмечается, что глава Организации приветствует «конструктивное участие сторон ДНЯО» и тот факт, что конференция признала договор «краеугольным камнем» глобального режима разоружения и нераспространения. Вместе с тем в этом заявлении выражается сожаление в связи с тем, что делегаты не смогли решить «актуальные проблемы, угрожающие коллективной безо­пасности».

«Непростая международная обстановка и повышенный риск случайного или в результате просчета применения ядерного оружия требуют безотлагательных и решительных действий. Генеральный секретарь призывает все государства использовать возможности диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряженности, ядерной опасности и ликвидации ядерной угрозы раз и навсегда. Мир, свободный от ядерного оружия, остается наивысшим приоритетом ООН», – подчеркивается в заявлении.

Твердый курс

ДНЯО, как уже отмечалось, считается одним из важнейших документов в этой сфере, однако далеко не единственным. Есть, например, уже упомянутый Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, принят в 1996 году, в силу не вступил). В 2021 году официально вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Есть и другие.

Казахстан является участником всех международных договоров в сфере разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы в числе приоритетов в области поддержания международного мира и безопасности есть такой пункт: «Содействие укреплению стратегической стабильности, противодействие применению и угрозе применения ядерного оружия в любых целях; продолжение усилий для достижения мира без ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ), поддержка создания зон, свободных от ядерного оружия».

Наша страна не только декларирует эти цели, но и предпринимает конкретные практические действия для их достижения.

Закрытие Семипалатинского полигона и последующий отказ Казахстана от ядерного оружия – общеизвестные факты, имевшие место более 30 лет назад. Но решения такого рода не имеют «сроков давности». Они по-прежнему остаются ярчайшими, важнейшими, а то и беспрецедентными в своем роде шагами, показавшими международному сообществу, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, возможно – нужна лишь твердая политическая воля.

Такую волю проявлял и призывал к тому же мировых лидеров Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, такого же курса придерживается действую­щий Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом для моей страны. Это стремление стало неотъемлемой частью общенациональной идентичности казахского народа, дав нам моральное право быть в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия.

Мы исходим из той твердой убеж­денности, что ядерное оружие более не является преимущест­вом, а представляет угрозу глобальному миру и стабильности.

К сожалению, некоторые страны все еще опираются на ядерные арсеналы как основу своей стратегической безопасности, побуждая своих конкурентов искать асимметричные ответы.

Подавая пример, Казахстан усердно работает над тем, чтобы изменить эти искаженные представления», – с таким заявлением Касым-Жомарт Токаев выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году.

С высокой трибуны ООН он напомнил, что закрытие Семипалатинского полигона и добровольный отказ от четвертого по величине ядерного арсенала в мире стали первыми шагами на «нашем долгом и успешном пути к глобальному лидерству в сфере ядерного разоружения и нераспространения».

Среди других шагов: создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, размещение на территории нашей страны Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи о Международном дне действий против ядерных испытаний, ратификация Договора о запрещении ядерного оружия, продвижение Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, запуск проекта ATOM и многое другое.

В этом списке и Международный день действий против ядерных испытаний. Как важный символ приверженности Казахстана миру, свободному от ядерного оружия.