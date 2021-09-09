В современном мире города играют решающую роль в развитии страны и являются двигателями экономического роста. Поэтому повсеместно наблюдается устойчивый тренд к урбанизации.

– В Казахстане доля городского населения постоянно растет и увеличилась с 40% в 1960 году до 58,4% в 2019-м, – говорит директор Института экономики Комитета науки МОН РК Азимхан Сатыбалдин. – Опережающие темпы роста городского населения достигнуты за счет миграции сельских жителей и вследствие естественного прироста.

Как отмечает ученый, с нарастанием урбанизации городская среда ухудшается под воздействием экономических кризисов, экологичес­ких, техногенных катаклизмов.

При этом если в период 2007–2010 годов в мире в целом пре­обладали экономические рис­ки, то в 2016–2020 годах большая часть проблем была связана с эпидемиологичес­кими и экологическими проблемами, такими как утрата биоразнообразия, техногенные экологические катастрофы, провалы климатических действий.

Обобщение мировой практики позволяет прийти к важному выводу о том, что неконтролируемое расширение городов вызывает чрезмерное увеличение потреб­ления ресурсов, отрицательно влияет на социальные показатели развития и нарушает экологичес­кое равновесие.

Серьезные негативные последствия имеет неконтролируемый приток населения в крупные города Казахстана – растет безработица, дисбаланс в развитии городских районов, неравномерно распределяется инженерная и транспортная инфраструктура, усложняются городские трафики, нарушается экология. Чтобы предотвратить эти негативные процессы, необходимо, как было отмечено в нынешнем Послании, усиление внимания к регулированию процессов урбанизации и к проблемам обеспечения устойчивого развития городов. К тому же большие города требуют немало усилий для обеспечения устойчивого продовольственного снабжения, обеспечения продовольственной безопасности.

Поэтому в нынешнем Послании ставится вопрос о необходимос­ти удержания цен на продукты в Казахстане, несмотря на общемировые тенденции их роста. От этого зависит продовольственная безопасность, которая является составной частью системы нацио­нальной безопасности.

– Проблемы обеспеченности основными продуктами питания существуют в ряде регионов республики, – говорит Азимхан Сатыбалдин. – Так, недостаточно обеспечены мясной продукцией собственного производства Западно-Казахстанская, Мангистау­ская, Костанайская, Актюбинская, Павлодарская области. Около 30% потребности в молоке и сливках Жамбылской области покрываются за счет импорта. В 3 раза больше ввозится, чем производится, в Карагандинской области сливочного масла.

По словам Азимхана Сатыбалдина, нельзя поднимать вопрос об экспорте продовольствия, пока не обеспечены полностью потребности собственного населения. Большим подспорьем в этом должна стать, как отметил Президент Токаев, реализация программ развития транспортной инфраструктуры, строительства оптово-распределительных центров, что позволит приблизить переработку сельхозсырья непосредственно к производителю, снизит потери, повысит рентабельность агропроизводства в конечном счете стабилизует уровень цен на продовольственные товары.

Приемлемый уровень цен продуктов, насыщенность рынка продовольствием обеспечивают его экономическую доступность для населения, увеличивают возможности удовлетворения потребнос­тей в полноценном здоровом питании, способствуют улучшению здоровья нации, что оборачивается нормальным воспроизводством трудовых ресурсов, повышением производительности труда. Если же потребность страны в продовольственных товарах покрывается преимущественно за счет собственного производства, то обеспечивается также и синергический эффект экономического развития. В этом случае гарантируются дополнительные выгоды в виде роста ВВП, ВРП на душу населения, повышения доходов, увеличения занятости населения в перерабатывающей промышленности, о необходимости которого было указано в Послании Президента страны.

С другой стороны, отсутствие проблем с питанием повышает степень удовлетворенности населения уровнем жизни, снижает социальную напряженность в стране, мотивирует на созидательную деятельность людей, что в конечном счете способствует развитию общества, в том числе образования и культуры.

Весьма важным аспектом в решении проблем современного казахстанского общества является благоустройство жизни населения, внимание которому уделяет Президент в Послании.

В современных условиях, когда требования к жилищному комфорту должны определяться научно-техническим прогрессом, мировыми стандартами жилищно-коммунальных услуг, для жителей Казахстана все еще нерешенными остаются вопросы доступа к элементарным удобствам.

В 2021 году люди ряда регионов страны пользуются привозной водой. Сегодня водоразборные колонки и колодцы, сохраняемые в других странах в качестве раритетных объектов для привлечения туристов, для многих городских жителей нашей республики являются жизненно необходимыми источниками водоснабжения.

Весьма значительная доля наших горожан до сих пор использует печное отопление на твердом топ­ливе, существенно ухудшающее без того сложную экологическую обстановку в городах.

– Сегодня, например, обеспеченность городов республики центральным отоплением определена на уровне 77,7%, горячим водоснабжением – 65,1%, канализацией – 82,9%, – говорит Азимхан Сатыбалдин. – Показатели же сельских поселений ниже в разы. В нашем обществе неблагоустроенность сел принимается как вполне нормальное явление. Итогом такого положения дел стал массовый отток сельского населения в города.

По данным директора института экономики, благоустройство жизни влияет на все стороны дея­тельности людей, положительно воздействует на здоровье. От уровня развития жилищно-коммунальных услуг зависит количество свободного времени горожан, которое можно использовать для собственного развития, общения.

Словом, качество жизни, определяемое в том числе и жилищными условиями, является важным индикатором социально-экономичес­кого развития страны. Поэтому для Казахстана, одна из стратегических задач которого вхождение в 30 наи­более конкурентоспособных стран мира, тот уровень развития коммунальной инфраструктуры, который мы имеем на сегодня, просто неприемлем.