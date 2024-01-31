Количество автобусов на двух городских маршрутах увеличат в Астане

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

В рамках улучшения качества обслуживания населения в столице увеличат количество автобусов на маршрутах № 15 и 15А, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

— На маршрутах № 15, 15А количество автобусов увеличат на 2 единицы с 19 до 21. Также с 1 февраля продлевается схема движения маршрута № 15А до остановки «Городской центр фтизиопульмонологии» и «Городской инфекционный центр», — сообщили в городской администрации.

Также в городском акимате проинформировали, что в этом году планируют закупить новые автобусы, уже запущено 5 новых маршрутов.

Работа по улучшению качества обслуживания общественного транспорта столицы будет продолжена, добавили в пресс-службе.

#Астана #акимат #маршрут #автобусы #увеличение #количество

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