Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось

В мире
92

В результате сильного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното и прилегающих районах в центральной Японии, число погибших выросло до 24 человек, передает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационное агентство Kyodo  

Фото: gettyimages.com

Как сообщает источник, землетрясение магнитудой 7,6 привело к масштабным структурным повреждениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава.

В некоторых районах пожары охватили более 200 строений, поскольку толчки продолжаются, однако вероятность их распространения сейчас невелика.

Сообщается, что в понедельник вечером в городском порту возникла самая высокая волна высотой около 1,2 метра после землетрясения. Предупреждения о цунами были отменены сегодня утром.

"Транспортным средствам чрезвычайно трудно проникнуть в северные районы полуострова Ното", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его словам, в спастельной операции задействовано около тысячи военнослужащих сил самообороны Японии.

#землетрясение #Япония #цунами #погибшие

Популярное

Все
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Большие перспективы Среднего коридора
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
"Барыс" одержал вторую разгромную победу подряд
Ракетки взяли журналисты
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС
Пластические операции домашним питомцам набирают популярнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]