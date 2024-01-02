Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось

В результате сильного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното и прилегающих районах в центральной Японии, число погибших выросло до 24 человек, передает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационное агентство Kyodo

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Как сообщает источник, землетрясение магнитудой 7,6 привело к масштабным структурным повреждениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава.

В некоторых районах пожары охватили более 200 строений, поскольку толчки продолжаются, однако вероятность их распространения сейчас невелика.

Сообщается, что в понедельник вечером в городском порту возникла самая высокая волна высотой около 1,2 метра после землетрясения. Предупреждения о цунами были отменены сегодня утром.

"Транспортным средствам чрезвычайно трудно проникнуть в северные районы полуострова Ното", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его словам, в спастельной операции задействовано около тысячи военнослужащих сил самообороны Японии.