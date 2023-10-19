Количество получателей пособия по потере кормильца резко снизилось за месяц в РК

Экономика, Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

В прошлом месяце это пособие получили около 186 тысяч человек 

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане количество получателей пособия по потере кормильца снизилось со 186 тыс. до 159,5 тыс. человек за месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В сентябре 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляла порядка 538 тыс. человек, по случаю потери кормильца – около 186 тыс. человек.

По данным ведомства, с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 384 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца на сумму порядка 47,4 млрд тенге.

Как проинформировали в пресс-службе, по состоянию на 1 октября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538,4 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 159,5 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%

Так, с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 89 248 тенге, 2 группы – 71 398 тенге, 3 группы – 48 681 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 9 месяцев социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили 96,2 тыс. человек, а социальную выплату по случаю потери кормильца – 61,7 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению правительства РК были повышены на 8,5%, с 1 июля 2023 дополнительно повышены на 14,5%.

По состоянию на 1 октября средний размер социальных выплат по случаю утраты трудоспособности составляет 45 943 тенге, по потере кормильца – 50 376 тенге.

#поддержка #пособие #Минтруда #соцвыплаты #семьи #потеря #кормилец

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