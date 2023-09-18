Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

Порядка 379,8 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

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С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 338 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца почти на 41,8 млрд тенге.

На 1 сентября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538 тысяч человек, по случаю потери кормильца – около 186 тысяч человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры госсоцпособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 8 месяцев социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили 95,1 тысячи человек, а соцвыплату по случаю потери кормильца – 61,4 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

На 1 сентября средний размер социальных выплат по случаю утраты трудоспособности составляет 45 654 тенге, по потере кормильца – 50 012 тенге.