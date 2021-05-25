Количество работников предприятий в РК сократилось на 11% – результаты опроса

Общество
С начала пандемии количество работников предприятий в Казахстане сократилось в среднем на 11%. Такими результатами опроса представителей малого и среднего бизнеса поделился на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Олжас Ордабаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Опрос, в котором приняли участие около 50,5 тыс. бизнесменов, проводился Палатой по поручению Президента с 27 января по 17 февраля этого года.
"Наибольшее количество работников в процентном соотношении сократилось в отраслях услуг по проживанию и питанию - на 19%, развлечений и отдыха - на 20%, и предоставление услуг - также на 19%. 56% респондентов отметили значительное сокращение доходов в связи с пандемией. При этом, наиболее пострадавшими являются отрасли туризма - 77% отмечают отсутствие доходов, торговли - 63%, а также развлечения и отдыха - 62%", - привел данные эксперт.
Заседание Клуба прошло под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева и было посвящено тенденциям, задачам и перспективам казахстанской экономики в постпандемический период.
"Пандемия ускорила определенные процессы в мировой экономике и организации общественной жизни. Так, дистанционная работа, дистанционное обучение, цифровизация бизнеса, предоставление услуг и приобретение товаров через Интернет, бережное отношение к ресурсам и потреблению будут становиться неотъемлемой частью нашей жизни. Стратегия развития в постпандемический период должна учитывать эти и другие тенденции. Также в целом система образования должна рассматриваться как важная часть стратегии развития в постпандемический период, поскольку именно она обеспечивает промышленность и производственный сектор квалифицированными кадрами", - сказал глава Сената.
Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством национальной экономики.
Опрос, в котором приняли участие около 50,5 тыс. бизнесменов, проводился Палатой по поручению Президента с 27 января по 17 февраля этого года.
"Наибольшее количество работников в процентном соотношении сократилось в отраслях услуг по проживанию и питанию - на 19%, развлечений и отдыха - на 20%, и предоставление услуг - также на 19%. 56% респондентов отметили значительное сокращение доходов в связи с пандемией. При этом, наиболее пострадавшими являются отрасли туризма - 77% отмечают отсутствие доходов, торговли - 63%, а также развлечения и отдыха - 62%", - привел данные эксперт.
Заседание Клуба прошло под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева и было посвящено тенденциям, задачам и перспективам казахстанской экономики в постпандемический период.
"Пандемия ускорила определенные процессы в мировой экономике и организации общественной жизни. Так, дистанционная работа, дистанционное обучение, цифровизация бизнеса, предоставление услуг и приобретение товаров через Интернет, бережное отношение к ресурсам и потреблению будут становиться неотъемлемой частью нашей жизни. Стратегия развития в постпандемический период должна учитывать эти и другие тенденции. Также в целом система образования должна рассматриваться как важная часть стратегии развития в постпандемический период, поскольку именно она обеспечивает промышленность и производственный сектор квалифицированными кадрами", - сказал глава Сената.
Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством национальной экономики.