Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане снизилось на 2,1%

Недвижимость
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Венера Баталова
корреспондент

По данным Комитета по статистике, в июне 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 33 273 сделки купли-продажи жилья, что на 2,1% меньше, чем в мае (33 986 сделок), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего числа сделок 7 844 (23,6%) пришлись на индивидуальные жилые дома и 25 429 (76,4%) — на квартиры в многоквартирных домах.

Города Алматы и Астана остаются лидерами по количеству сделок: в июне в Алматы зарегистрировано 6 628 сделок (19,9%), в Астане — 6 072 (18,2%).

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — 2 392 сделки (7,2%).

Наименьшая активность зафиксирована в области Ұлытау, где совершено всего 282 сделки (0,8%).

Среди регионов наибольший месячный рост количества сделок зафиксирован в Атырауской области (+23,2%), Костанайской области (+7,1%) и в городе Шымкент (+6%). В то же время заметное снижение произошло в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

В июне по квартирам в многоквартирных домах было заключено 25 429 сделок — это на 3,1% меньше, чем в мае. Основная доля сделок в этом сегменте пришлась на Алматы (24%), Астану (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Наиболее популярными остались 1-комнатные квартиры — в июне по ним оформлено 9 917 сделок.

В отличие от квартир, количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 1,3% — с 7 745 в мае до 7 844 в июне. Существенный рост зафиксирован в Павлодарской области (+20,1%), Жетісу (+19,4%) и Актюбинской области (+13,2%).

В годовом выражении (по сравнению с июнем 2024 года) общее количество сделок выросло на 1% — тогда было зарегистрировано 32 943 сделки. Самый заметный рост зафиксирован в Астане (+26,2%), наибольшее снижение — в Западно-Казахстанской области (-43,5%).

За первые шесть месяцев 2025 года в целом зафиксирован рост сделок купли-продажи жилья на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

 По итогам июня эксперты отмечают умеренное снижение активности на рынке жилья, однако общий тренд за полугодие остаётся положительным.

#жилье #продажа #сделки

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