За шесть лет число людей, вынужденных переселиться внутри своих стран, возросло более чем вдвое до нового максимума. 90 процентов перемещений связано с конфликтами и насилием, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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По данным неправительственных организаций, в связи с вооруженными конфликтами, природными катастрофами и дальнейшим ухудшением ситуации с изменением климата число внутренне перемещенных лиц в мире возросло до нового максимального значения. В 2024 году во всем мире около 83,4 млн человек были вынуждены покинуть места проживания и переместиться в другие регионы своих стран, указывается в опубликованном в Женеве во вторник, 13 мая, отчете Норвежского совета по делам беженцев (NRC) и основанного им Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

За последние шесть лет число внутренне перемещенных лиц во всем мире возросло более чем вдвое: в 2018 году данный показатель составлял 40,6 млн человек, в 2020-м - 54,1 млн, в 2022-м - 69,8 млн.

При этом 90 процентов вынужденных переселенцев в 2024 году (почти 73,5 млн) стали таковыми из-за конфликтов и насилия, указывается в документе. Это на 80 процентов больше, чем в 2018 году. Только в Судане, охваченном гражданской войной, насчитывается 11,6 млн внутренне перемещенных лиц - больше, чем в какой-либо другой стране. В Сирии этот показатель составил 7,4 млн, в Колумбии - 7,3 млн, в Демократической Республике Конго - 6,2 млн, в Йемене - 4,8 млн человек.

Природные катастрофы стали причиной бегства внутри своих стран примерно 10 млн человек, больше всего - в Афганистане (1,3 млн), Чаде (1,2 млн), Филиппинах (1 млн), Эфиопии (757 тысяч) и Сомали (733 тысячи). Около 99,5 процента внутренних перемещений в этой категории связаны со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата, отмечают эксперты.

Глава IDMC Александра Билак, представляя отчет, указала на «сочетание конфликтов, бедности и изменения климата, которые сильнее всего ударяют по самым уязвимым». По ее словам, часто причины и следствия перемещения людей переплетены, что делает кризисы еще более сложными и усугубляет проблемы внутренних беженцев.

В свою очередь глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн уверен, что новые показатели должны стать «звонком к пробуждению глобальной солидарности».