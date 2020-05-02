Количество заболевших коронавирусом казахстанцев увеличилось до 3 800

В Казахстане зарегистрированы еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.
"В Нур-Султане – 3, Алматинской области - 1, Кызылординской области - 1, Туркестанской области - 5, Атырауской области – 5",- говорится в информации.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане – 3 800, из них в: Нур-Султане – 682, Алматы – 1 240, Шымкенте – 206, Акмолинской области – 100, Актюбинской области – 147, Алматинской области – 145, Атырауской области – 166, Восточно-Казахстанской области – 23, Жамбылской области – 143, Западно-Казахстанской области – 163, Карагандинской области – 153, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 210, Мангистауской области – 62, Павлодарской области – 146, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 134.