Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным вооружением Свежий выпуск 1 июня 2024 г. 3:07 113 Кадиша Ныгмет В Алматы прошло заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ. фото предоставлено Министерством обороны РК Его участники обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности. На пленарном заседании совета был принят ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой. По итогам встречи министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу. – Мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей организации, – резюмировал он. Представителям СМИ руководитель ведомства сообщил о решении сторон продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер. По традиции главы делегаций приняли участие и в церемонии возложения венков к мемориалу в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев. При посещении филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК они оставили запись в Книге почетных гостей. Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане, накануне сессии Совета коллективной безопасности. Напомним, что мероприятие состоялось в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности. #Алматы #заседание #ОДКБ #Совет министров обороны