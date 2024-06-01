Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным вооружением

Его участники обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности. На пленарном заседании совета был принят ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.

– Мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей организации, – резюмировал он.

Представителям СМИ руководитель ведомства сообщил о решении сторон продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга воен­но-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер.

По традиции главы делегаций приняли участие и в церемонии возложения венков к мемориалу в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев. При посещении филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК они оставили запись в Книге почетных гостей.

Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане, накануне сессии Совета коллективной безопасности. Напомним, что мероприятие состоялось в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности.