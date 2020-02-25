Год волонтера
Колодец правды
Любовь Доброта
Молодые люди, готовые посвятить свое свободное время пропаганде мест паломничества, исторических и археологических достопримечательностей, посещают туристические объекты, чтобы затем делиться информацией с путешественниками и гостями края. В перечне несколько десятков туристских маршрутов, среди которых значатся мавзолей и колодец Укаши-ата. Эта местность и раньше притягивала туристов, а теперь, после открытия музея, основой для создания которого стало сакральное место, интерес к неуязвимому святому только увеличился.