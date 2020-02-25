Колодец правды

Молодые люди, готовые посвятить свое свободное время пропаганде мест паломничества, исторических и археологических достопримечательностей, посещают туристические объекты, чтобы затем делиться информацией с путешественниками и гос­тями края. В перечне несколько десятков туристских маршрутов, среди которых значатся мавзолей и колодец Укаши-ата. Эта местность и раньше притягивала туристов, а теперь, после открытия музея, основой для создания которого стало сакральное место, интерес к неуязвимому святому только увеличился.

Народную тропу в предгорье Каратау паломники проложили давно. Сакральные объекты расположены в живописном ущелье в 55 км севернее Туркестана, на территории Бабайкорганского сельского округа. Здесь похоронен легендарный Укаша-ата, считающийся одним из сподвижников пророка Мухаммеда, возложившего на себя миссию по распространению основ мусульманской религии в наших краях.

Один из многочисленных сахоба – последователей Мухаммеда – в эту местность приехал, когда начали насаждать новую веру. Даже спустя 100 лет ислам не очень был распространен, его идеям многие противились. Миссионеров не жаловали, оказывая им порой мощное противодействие. Не миновала сия участь и Укашу-ата. Религиозные противники Укаши-ата хотели его убить за миссионерскую деятельность, но не могли найти его слабое место. Все попытки поквитаться с проповедником ислама оказывались тщетными, он оставался цел и невредим.

Об Укаше-ата бытует много легенд. Одна из них гласит, что он был батыром, которого ни сабля, ни пуля не берет. По народным преданиям, найти уязвимое мес­то миссионера помогла его жена, сама того не желая. Женщина случайно проговорилась, что вся неприступность мужа исчезает, когда он читает утренний намаз. Недруги воспользовались этой информацией, выследили Укашу-ата и отрубили голову во время утренней молитвы. Кровь фонтаном брызнула на 22 м. Отсюда и длина надгробной плиты, установленной на его могиле.

Недруги Укаши-ата даже хотели поиздеваться над его головой, подняв на пике. Упавшая на землю голова покатилась по камням, пересекла два бугра и исчезла под землей, попав в каменную расщелину, глубина которой 23 м. На этом месте, метрах в 800 от места казни проповедника, появился колодец...

Скромная могила проповедника всегда была почитаема у местных жителей и даже мусульман из других регионов. Многие из них приезжали помолиться сюда, прочитать суры Корана или просто помолчать, побыть наедине с самим собой.

Едут сюда и сейчас паломники из других стран. Так что никто особо не удивился, когда в военные годы в близлежащем ауле появился молодой мужчина. Вот только по всему было видно, что уезжать он особо не торопится. Появление незнакомца, задержавшегося намного дольше, чем это обычно делают паломники, вызвало подозрение у местного председателя сельсовета. Он поспешил сообщить куда следует, опасаясь, что он мог оказаться дезертиром, ведь война продолжалась. В ауле вскоре появились люди в штатском и увезли паломника с собой. Впрочем, вскоре его вернули и оставили в селении.

Незнакомцем оказался Камиль кары Хайрулы. Камиль кары – означает знаток Корана, наизусть читающий суры. Три десятилетия он был джиракши, то есть смотрителем комплекса. После смерти в 1974 году его похоронили в нескольких километрах в старинном мазаре близ аула Карашик. Местные жители в знак благодарности за его сподвижничество воздвигли мавзолей рядом с огромным тутовником, которому, по утверждению местных жителей, более тысячи лет. Дерево – три метра в диаметре. Ствол сухой, но ежегодно дерево находит силы выпустить одну зеленую веточку.

Камиль кары Хайрулы почитаем среди верующих, и такое уважение к нему вполне объяснимо, ведь он сделал многое, чтобы облагородить место захоронения Укаша-ата и сохранить память о нем. Он жил отшельником, ухаживал за могилой Укаши-ата, ежегодно высаживая вокруг мавзолея сад, площадь которого в итоге составила 12 гектаров. У него было много помощников. После Великой Отечественной войны люди потянулись к религии, чтобы выстоять, пережить потерю близких, выпавшие на их долю горе и лишения.

– В 1985-м был проведен археологический раскоп на месте колодца и старого мавзолея, – рассказал советник директора Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан» Марат Туякбаев. – Не поверите, но никто из местных жителей не согласился копать, считая это святотатством. Пришлось привозить заключенных одной из чимкентских колоний. Много денег нашли, замурованных в стене, целые ящики. Это были деньги хрущевских времен, крупные купюры. По всей видимости, Камиль кары Хайрулы так решил спрятать деньги, оставшиеся при строительстве мавзолея.

В 1989–1990 годах местные жители над могилой Укаши-ата построили своими силами новый мавзолей взамен обветшавшего строения. Он состоит из двух комнат. Первая – маленькая, входная. А вот вторая – продолговатая, длиной 22,2 м, высотой 4 и шириной 4,6 м. Она имеет 7 маленьких окошек. Практически всю комнату занимает саркофаг, длина которого более 20 м.

Теперь рядом с мавзолеем построен небольшой музей, экспонаты которого рассказывают об истории края. Здесь представлены артефакты, найденные археологами в ходе раскопок. Сакральное место привлекает паломников и туристов. И не обязательно верующих. Здесь сразу ощущаешь какую-то особенную ауру, погружающую в состояние покоя и умиротворенности.

Не меньше желающих побывать и у колодца святого Укаши-ата, над которым построено маленькое сооружение в виде юрты диаметром 4,5 и высотой 3,5 м. Глубина колодца – 23 м. Вокруг колодца и воды в нем сложилось не меньше легенд, чем вокруг самого святого старца Укаши-ата. Говорят, колодец в расщелине подводными путями связан с родниковой водой Зам-Зам в Мекке. Кто-то может зачерпнуть в нем воду, а кому-то это никак не удается, сколько бы попыток не предпринимал. Это становится своего рода испытанием, и свое­образный тест на состояние духовности проходят далеко не все. При спуске ведра в колодец получается, что вес самой веревки больше, чем непосредственно ведра. Из-за этого непонятно, коснулось ведро воды или нет. Набрать полное ведро воды не удается практически никому. Шахта колодца узкая, дно скалистое. Треть ведра набрать – большая удача, в основном люди достают два-три стакана. А можно и вообще поднять ведро абсолютно без воды.

Это породило легенду, которая гласит, что вода набирается, если человек чист душой и помыслами, праведный. Считается, что по тому, какие ты совершал поступки и с какими намерениями приехал, Укаша-ата и дает воду. Люди по очереди опускают алюминиевое ведро в колодец на длинной веревке. Чем больше воды, тем человек добропорядочнее, он истинный верующий. А вот у грешников ведро всегда пустое.

– Как-то Закрия Жандарбеков рассказывал мне, что в 80-е годы он ездил к колодцу, – вспоминает Марат Туякбаев. – Там он повстречал 7 старцев преклонного возраста, приехавших к сакральному месту из Таджики­стана. Они тоже набирали воду. Шесть ведер подняли с водой, а у одного аксакала – пустое. Они читали Коран, молились, снова опускали в колодец ведра – и ситуация повторялась снова. И так несколько раз. Старик почернел от расстройства. По дороге обратно старик разрыдался, говоря, что Аллах его не простил, хотя всю жизнь он старался делать добрые дела, чтобы замолить грехи своей молодости. Оказалось, в молодости он был басмачом, много людей невинных погубил. Об этом не знали даже близкие друзья...

Действительно, любой человек у колодца может сломаться. Таких историй случается много. Именно поэтому сейчас, когда комплекс взят под охрану государства и здесь открыт музей Укаши-ата и возят экскурсии, детям и подросткам запрещено опускать ведро, чтобы потом сверстники не дразнили тех, кто достанет пустое. Но есть и другой вариант легенды, согласно которой человек, спуская длинную веревку с ведром, загадывает сокровенное желание. Наберет воды – желание непременно сбудется, а нет – так всегда можно еще раз вернуться к колодцу, чтобы испить воды.

Туристам, прибывающим в Туркестанскую область и Туркестан, ориентироваться среди многочисленных памятников истории, археологии и архитектуры помогают волонтеры. Тем самым они также имеют возможность посетить как можно больше памятных мест, воспоминания о которых, возможно, подвигнут их вернуться сюда снова. Хотя бы для того, чтобы еще раз испытать судьбу и испить воды из колодца святого Укаша-ата. К слову, она очень вкусная. Есть даже утверждения, что ее состав абсолютно идентичен с водой в Мекке и обладает лечебными свойствами. Так что, отправляясь в музей Укаши-ата, прихватите емкость, в которую нальете воду, добытую из колодца. Паломники и туристы делают это обязательно, чтобы угостить родных и близких.