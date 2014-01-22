Колыбельные песни мира – на казахском языке

Культура

18 Оперная дива презентовала альбом «Әлем бесік жырлары» («Колыбельные песни мира»).  На создание уникального диска заслуженную артистку Казахстана вдохновила ее материнская любовь. 

– В 2012 году у меня родилась долгожданная доченька Аида, – рассказала она. – Несмотря на то что я певица, не смогла вспомнить ни одной колыбельной, чтобы убаюкать свою малышку. В поисках таких песен пошла по магазинам. Искала хоть какую-нибудь книгу или диск, но, к сожалению, не нашла. И я начала собирать колыбельные, чтобы через эти песни выразить свою материнскую любовь к дочери. 

В альбом «Әлем бесік жырлары» вошли одиннадцать композиций. В их числе произведения таких классиков мировой музыки, как Моцарт, Шуберт, Брамс. В сборник также включены английские, французские, турецкие, русские, китайские, чешские люлечные. Все песни известны и любимы миллионами слушателей, которые росли под эти мелодии. Теперь они прозвучат и на казахском языке.  

А одну из композиций обладательница уникального сопрано впервые исполнила вместе со своей 80-летней мамой Камал Куанышкызы – певицей, народной артисткой Китая.  

– Эту песню написала для меня моя мама, и она часто пела мне ее перед сном, – сказала певица. 

В альбом вошла и колыбельная, которую брат певицы композитор и музыкант Мажит Мухамедулы посвятил своей маленькой племяннице.

Аранжировка выполнена композиторами Назаром Маулытханулы и Мажитом Мухамедулы. На казахский язык тексты перевел молодой поэт Муратхан Шохан.

– Надеюсь, под каждым шаныраком будут звучать колыбельные мира на казахском языке, – сказала М. Мухамедкызы.  

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
 фото Юрия БЕККЕРА

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