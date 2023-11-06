Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала медаль на турнире четырех континентов
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На первом месте финишировала Канада. Второе место осталось за Южной Кореей
Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на турнире четырех континентов в Лавале (Канада), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанки показали третий результат в женской эстафете (3000 метров). Команду в этом виде программы представили Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбусинова.
На первом месте финишировала Канада. Второе место осталось за Южной Кореей.
В мужском и смешанной эстафетах Казахстан показал четвертый результат.