Команда Казахстана с двумя медалями завершила ЧА по тяжелой атлетике в Китае

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Команда Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на чемпионате Азии в Цзяншане, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: НОК

Результатом сборной стали две медали. При этом нашим штангистам подняться на первую ступень пьедестала не удалось. 

В весовой категории до 73 килограммов Пётр Хребтов завоевал бронзовую награду. 

Чемпион мира Артем Антропов в весе до 102 килограммов финишировал на второй строчке. 

В шаге от медали остановились Егор Шерер (до 89 килограммов) и Любовь Ковальчук (свыше 87 килограммов). 

 

#тяжелая атлетика #Китай #медали #НОК #ЧА

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