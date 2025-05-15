Команда Казахстана с двумя медалями завершила ЧА по тяжелой атлетике в Китае
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Команда Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на чемпионате Азии в Цзяншане, сообщает Kazpravda.kz
Результатом сборной стали две медали. При этом нашим штангистам подняться на первую ступень пьедестала не удалось.
В весовой категории до 73 килограммов Пётр Хребтов завоевал бронзовую награду.
Чемпион мира Артем Антропов в весе до 102 килограммов финишировал на второй строчке.
В шаге от медали остановились Егор Шерер (до 89 килограммов) и Любовь Ковальчук (свыше 87 килограммов).