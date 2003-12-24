Законы Комментарий секретариата Совета безопасности Республики Казахстан к Указу Презид

23 декабря 2003 года Главой государства подписан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».Данный акт подготовлен во исполнение решения Совета безопасности Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года и предусматривает ряд конкретных мер, направленных на совершенствование деятельности правоохранительных органов, активизацию их борьбы с экономической и коррупционной преступностью, а также с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Указом упраздняется Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции, а его функции и полномочия переходят вновь образуемому Комитету по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел. Такая мера вызвана тем, что существовавший прежде Комитет по причине низкого статуса, отсутствия соответствующих полномочий и малочисленности оказался неспособным организовать эффективное противодействие опасному распространению наркотиков. Создаваемый в структуре МВД Комитет будет обладать функциями и полномочиями правоохранительного органа и иметь структурные подразделения на местах. Его деятельность будет акцентирована на пресечении наркотрафика и нелегальной торговли наркотиками на территории республики, координации всей антинаркотической деятельности в стране. К этой работе Комитетом будут привлекаться центральные и местные исполнительные органы, а также широкие слои населения. Принятым Указом Агентство финансовой полиции преобразовано в Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Ему дополнительно передаются функции и полномочия Министерства внутренних дел по выявлению и расследованию экономических и коррупционных преступлений, что позволит исключить дублирование функций между правоохранительными органами. Возложение на реорганизуемое Агентство функций и полномочий по выявлению и расследованию указанных видов преступлений, препятствующих поступательному развитию экономики, становлению правового государства в Казахстане, объясняется также необходимостью сконцентрировать правоохранительную деятельность в сфере экономики. Состоявшаяся ранее передача всей уголовно-исполнительной системы из ведения Министерства внутренних дел в Министерство юстиции в целом оправдывает себя. В этой связи, закономерным шагом становится предусмотренная данным Указом передача из МВД в Минюст функций и полномочий по содержанию лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и исполнению уголовных наказаний в отношении осужденных, отбывающих наказания в следственных изоляторах. Таким образом, от органов уголовного преследования теперь полностью отделяется система содержания лиц под стражей и отбывания уголовного наказания. В Министерство юстиции, обладающее разветвленной сетью регистрационной службы, также передаются функции и полномочия по документированию и выдаче гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов. Данная мера позволит создать единую систему идентификации личности, учета и регистрации граждан, что в целом отвечает интересам обеспечения прав и свобод граждан. Кроме того, принятым Указом Правительству поручено внести на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в части наделения таможенных органов правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Это позволит использовать возможности органов таможенного контроля в целях наиболее эффективного пресечения контрабанды, в том числе посредством тесного взаимодействия с правоохранительными органами Казахстана, а также таможенными органами других государств.