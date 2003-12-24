Комментарий секретариата Совета безопасности Республики Казахстан к Указу Презид
23 декабря 2003 года Главой государства подписан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».Данный акт подготовлен во
исполнение решения Совета безопасности
Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года и
предусматривает ряд конкретных мер,
направленных на совершенствование
деятельности правоохранительных органов,
активизацию их борьбы с экономической и
коррупционной преступностью, а также с
преступлениями в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Указом упраздняется
Комитет по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом Министерства юстиции, а его
функции и полномочия переходят вновь
образуемому Комитету по борьбе с
наркобизнесом и контролю за оборотом
наркотиков Министерства внутренних дел.
Такая мера вызвана тем,
что существовавший прежде Комитет по
причине низкого статуса, отсутствия
соответствующих полномочий и
малочисленности оказался неспособным
организовать эффективное противодействие
опасному распространению наркотиков.
Создаваемый в структуре
МВД Комитет будет обладать функциями и
полномочиями правоохранительного органа и
иметь структурные подразделения на местах.
Его деятельность будет акцентирована на
пресечении наркотрафика и нелегальной
торговли наркотиками на территории
республики, координации всей
антинаркотической деятельности в стране. К
этой работе Комитетом будут привлекаться
центральные и местные исполнительные
органы, а также широкие слои населения.
Принятым Указом
Агентство финансовой полиции
преобразовано в Агентство по борьбе с
экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция). Ему
дополнительно передаются функции и
полномочия Министерства внутренних дел по
выявлению и расследованию экономических и
коррупционных преступлений, что позволит
исключить дублирование функций между
правоохранительными органами.
Возложение на
реорганизуемое Агентство функций и
полномочий по выявлению и расследованию
указанных видов преступлений,
препятствующих поступательному развитию
экономики, становлению правового
государства в Казахстане, объясняется
также необходимостью сконцентрировать
правоохранительную деятельность в сфере
экономики.
Состоявшаяся ранее
передача всей уголовно-исполнительной
системы из ведения Министерства внутренних
дел в Министерство юстиции в целом
оправдывает себя. В этой связи,
закономерным шагом становится
предусмотренная данным Указом передача из
МВД в Минюст функций и полномочий по
содержанию лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, и исполнению
уголовных наказаний в отношении осужденных,
отбывающих наказания в следственных
изоляторах. Таким образом, от органов
уголовного преследования теперь полностью
отделяется система содержания лиц под
стражей и отбывания уголовного наказания.
В Министерство юстиции,
обладающее разветвленной сетью
регистрационной службы, также передаются
функции и полномочия по документированию и
выдаче гражданам Республики Казахстан
удостоверений личности и паспортов. Данная
мера позволит создать единую систему
идентификации личности, учета и
регистрации граждан, что в целом отвечает
интересам обеспечения прав и свобод
граждан.
Кроме того, принятым
Указом Правительству поручено внести на
рассмотрение Парламента Республики
Казахстан проект закона, предусматривающий
изменения и дополнения в некоторые
законодательные акты в части наделения
таможенных органов правом осуществления
оперативно-розыскной деятельности. Это
позволит использовать возможности органов
таможенного контроля в целях наиболее
эффективного пресечения контрабанды, в том
числе посредством тесного взаимодействия с
правоохранительными органами Казахстана, а
также таможенными органами других
государств.