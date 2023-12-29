Коммунальные службы в усиленном режиме работают на улицах Астаны

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Осадки в виде снега с дождем выпали сегодня в Астане. Для очистки улиц коммунальные службы задействовали свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 700 дорожных рабочих. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отмечается, коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

С начала зимнего периода вывезено порядка 800 тыс. кубометров снега.

По данным Казгидромет, в столице снег с дождем, порывы ветра превышают 20 м/с.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

 

#Астана #снег #уборка #рабочие #техника #усиление #круглосуточно

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