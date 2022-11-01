Фото пресс-службы премьер-министра РК
Правительство , Экономика

Комплексный план развития Улытауской области до 2026 года одобрило Правительство

Комплексный план социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы одобрили на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что проект плана был разработан по поручению главы государства. На его реализацию планируется привлечь порядка 1,4 трлн тенге инвестиций, что позволит выполнить более 120 мероприятий в различных сферах.

Так, будет запущено 9 новых заводов и промышленных комплексов, 11 инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300 км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения.

Для решения проблемы нехватки медицинских учреждений предусматривается строительство и капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения. В сфере образования планируется запуск 4 новых детских садов на 880 мест и 4 дворцов школьников на 1100 мест, также будет проработан вопрос строительства государственного технического университета.

В сфере культуры и спорта планируется строительство и реконструкция 6 объектов культуры, в том числе музыкально-драматического театра и амфитеатра, а также 10 спортивных объектов.

Кроме того, будут проведены реновация жилищного фонда Жезказгана, которая затронет порядка 137 домов, и реконструкция железнодорожного вокзала и аэропорта. Предполагается также открытие новых авиарейсов в другие города страны, а также строительство, реконструкция и ремонт порядка 400 км местных автодорог.

Вместе с тем будут приняты меры по развитию малого и среднего бизнеса и расширению минерально-сырьевой базы региона.

С докладом по теме также выступил аким области Берик Абдыгалиулы.

Премьер-министр отметил, что Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. В частности, в области расположен крупнейший в Казахстане производитель меди с полным циклом производства.

«Реализация мероприятий Комплексного плана придаст значительный импульс развитию новой области и позволит повысить благосостояние населения региона. Будут также реализованы проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, решены экологические проблемы», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности и сельского хозяйства. Так, за счет частных инвестиций предусматривается строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности, биоэлектростанции и химического завода.

Кроме того, в сфере энергетики предусматривается строительство ТЭЦ-2 в Жезказгане и модернизация тепловой станции №1 в Сатпаеве. Для стимулирования развития предпринимательства будет построен оптово-распределительный центр в Жезказгане, три гостиничных комплекса и дом отдыха. Разработаны также региональные программы поддержки бизнеса «Путь к успеху» за счет средств местного бюджета.

«Самое главное, до 2026 года будет создано порядка 9,5 тыс. новых рабочих мест. Как видим, Комплексный план содержит ряд очень важных мероприятий», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер поручил Министерству национальной экономики и акимату Улытауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение всех запланированных мероприятий.

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