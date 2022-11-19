Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда", передает Кazpravda.kz.

"С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5% от размера получаемых социальных выплат", – говорится в тексте постановления.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.