Фото пресс-службы МКС РК
Культура
Кому и насколько из работников культуры повысят зарплату с 1 июля, рассказал министр

Работникам пяти ведущих организаций культуры, имеющих статус «Национальный», повысят заработную плату на 75%. Об
этом стало известно в ходе встречи министра культуры и спорта Даурена Абаева с коллективами подведомственных министерству организаций. Соответствующий проект был разработан МКС РК и одобрен Правительством, сообщает Kazpravda.kz.

На сегодня статус «Национальный» имеют Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова, а также Национальная библиотека Республики Казахстан, отметили в Минкультуры.

Теперь сотрудникам данных организаций в расчете заработных плат будет применен новый коэффициент к должностному окладу – 1.75.

К примеру, артисты со стажем 7-10 лет сейчас получают 217 129 тенге, а с 1 июля их оклад составит 379 977 тенге, привёл расчёты министр.

«Как вы знаете, Глава государства уделяет большое внимание развитию сферы культуры, в том числе созданию благоприятных условий для её работников. В этом направлении министерство проводит большую работу. Повышение заработных плат – это только одно из важных направлений. Наряду с этим мы рассматриваем вопросы реконструкции ряда объектов культуры, улучшения материально-технической базы и повышения квалификации сотрудников», – сказал Даурен Абаев.

В рамках поездки в Алматы министр также посетил Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, провел ряд встреч с экспертами отрасли.

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