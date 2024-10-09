«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки

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Юрий Михайлович Сюваткин – пенсионер, 43 года он проработал оператором реакторной установки БН-350 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На засекреченное производство устроился, когда ему было всего 20 лет. Тогда в регионе намечался запуск первого в мире реактора на быстрых нейтронах БН-350.

– На комбинат я пришел в июле 1972 года. Правда, на

БН-350 сразу не брали, потому что это секретное производство. Пришлось пару месяцев работать на комбинате и ждать допуск. Для этого нужно было, чтобы все твои документы проверили через КГБ, причем не только твои, но и всех родственников. И вот в сентябре мне дали добро, – вспоминает Юрий Михайлович.

В ноябре 1972-го был произведен первый запуск атомного реактора. Пенсионер рассказывает, что счастью персонала не было предела.

– Наши крики «ура!», мне кажется, слышали даже в соседних зданиях, на ТЭЦ-1, хотя они находились на приличном расстоянии. Мы были счастливы, очень гордились собой и страной. Тогда это стало новостью не только для СССР – это было международным событием. У нас была огромная Книга гостей. К нам приезжали космонавты из России, Америки, даже иранский падишах… Всем хотелось увидеть это чудо, стать частью большого события, – продолжает Юрий Сюваткин.

На вопрос о страхе за безопас­ность и жизнь пенсионер отвечает, что никогда ни он, ни его коллеги не ощущали тревоги.

– Все мы видели, насколько четко здесь заботятся о безопасности окружающей среды и персонала. Огромные 38-тонные двери, у каждого работника специальный дозиметр. Невозможно было получить радиации больше нормы. Тебя просто не допустят к работам. Помню, всегда проверялось сначала помещение, измерялся уровень, а только потом давалось задание – сколько можно там находиться. Никто не позволил бы оператору или слесарю, да кому угодно, быть в опасном месте, – рассказывает Юрий Михайлович.

Сегодня бывшему работнику МАЭК 73 года, на пенсию его проводили в 2015-м. Пенсионер говорит, что с удовольствием бы продолжил работать на БН-350 и дальше. Он с нетерпением ждет, когда Казахстан вновь присоединится к развитым странам, которые строят и эксплуатируют атомные электростанции.

– Конечно, нужно строить! Что же это получается: в Узбекистане будет, а у нас нет?! Да, нужны будут квалифицированные кадры, но пусть это не пугает. Я работал на БН-350 столько лет, начинал с низшего разряда, закончил старшим оператором 7-го разряда. Постепенно обучился всему. Делал это с удовольствием, и верни меня на 50 лет назад – повторил бы все то же самое. Для работы на атомных станциях достаточно хороших ребят, знающих физику. Их обучают, объясняют правила и выбирают лучших из лучших.

Не проблема и техника безопасности. Стоит несколько раз повторить инструкцию – и потом уже на автомате все делаешь. А сейчас большинство систем автоматизировано, степени защиты развиты в десятки раз лучше, чем в 70-е годы. Не понимаю, что тут думать и зачем бояться… Нам нужно развивать страну. Посмотрите, США экс­плуатируют 95 энергоблоков, Франция – 56, а мы чем хуже? У нас есть уран и потребность в «зеленой» энергетике. Несмотря на то что БН-350, на котором я работал, создавался для военной промышленности, он даже тогда помогал экономить комбинату на закупе газа, потому что тоже выдавал пар, который помогал в производстве электричества. Мы же все должны понимать, что строительство АЭС позволит сильно сократить расходы на электроэнергию и население сможет покупать ее дешевле, чем сейчас, – сказал Юрий Михайлович.

Реакторная установка БН-350 отработала более 25 лет и была остановлена 16 марта 1998 года, а 22 апреля 1999-го Правительство РК приняло решение о снятии реактора БН-350 с эксплуатации. Сейчас установка БН проходит процесс рекультивации. На ней продолжают работать сотрудники, которые следят за безопас­ностью и недопущением аварий.

Время работы реактора на мощности составило 170 тыс. часов, при этом топливо перегружалось 63 раза. Работа реактора характеризовалась высоким коэффициентом использования рабочего времени, который за весь период эксплуатации сос­тавил 0,88. В парогенераторах БН-350 на номинальной мощнос­ти вырабатывалось 950 тонн⁄час пара с температурой 386 градусов, что позволило использовать его для получения до 125 МВт электроэнергии и одновременно производить до 80 тысяч тонн⁄сутки дистиллята из морской воды. Таким образом, реакторная установка БН-350 отработала четверть века с максимальной мощностью 750 МВт, средняя мощность за время эксплуатации составила 600 МВт.