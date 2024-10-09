«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки

АЭС
1
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

О работе на МАЭК рассказывает бывший оператор реакторной установки

фото автора

Юрий Михайлович Сюваткин – пенсионер, 43 года он проработал оператором реакторной установки БН-350 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На засекреченное производство устроился, когда ему было всего 20 лет. Тогда в регионе намечался запуск первого в мире реактора на быстрых нейтронах БН-350.

– На комбинат я пришел в июле 1972 года. Правда, на
БН-350 сразу не брали, потому что это секретное производство. Пришлось пару месяцев работать на комбинате и ждать допуск. Для этого нужно было, чтобы все твои документы проверили через КГБ, причем не только твои, но и всех родственников. И вот в сентябре мне дали добро, – вспоминает Юрий Михайлович.

В ноябре 1972-го был произведен первый запуск атомного реактора. Пенсионер рассказывает, что счастью персонала не было предела.

– Наши крики «ура!», мне кажется, слышали даже в соседних зданиях, на ТЭЦ-1, хотя они находились на приличном расстоянии. Мы были счастливы, очень гордились собой и страной. Тогда это стало новостью не только для СССР – это было международным событием. У нас была огромная Книга гостей. К нам приезжали космонавты из России, Америки, даже иранский падишах… Всем хотелось увидеть это чудо, стать частью большого события, – продолжает Юрий Сюваткин.

На вопрос о страхе за безопас­ность и жизнь пенсионер отвечает, что никогда ни он, ни его коллеги не ощущали тревоги.

– Все мы видели, насколько четко здесь заботятся о безопасности окружающей среды и персонала. Огромные 38-тонные двери, у каждого работника специальный дозиметр. Невозможно было получить радиации больше нормы. Тебя просто не допустят к работам. Помню, всегда проверялось сначала помещение, измерялся уровень, а только потом давалось задание – сколько можно там находиться. Никто не позволил бы оператору или слесарю, да кому угодно, быть в опасном месте, – рассказывает Юрий Михайлович.

Сегодня бывшему работнику МАЭК 73 года, на пенсию его проводили в 2015-м. Пенсионер говорит, что с удовольствием бы продолжил работать на БН-350 и дальше. Он с нетерпением ждет, когда Казахстан вновь присоединится к развитым странам, которые строят и эксплуатируют атомные электростанции.

– Конечно, нужно строить! Что же это получается: в Узбекистане будет, а у нас нет?! Да, нужны будут квалифицированные кадры, но пусть это не пугает. Я работал на БН-350 столько лет, начинал с низшего разряда, закончил старшим оператором 7-го разряда. Постепенно обучился всему. Делал это с удовольствием, и верни меня на 50 лет назад – повторил бы все то же самое. Для работы на атомных станциях достаточно хороших ребят, знающих физику. Их обучают, объясняют правила и выбирают лучших из лучших.

Не проблема и техника безопасности. Стоит несколько раз повторить инструкцию – и потом уже на автомате все делаешь. А сейчас большинство систем автоматизировано, степени защиты развиты в десятки раз лучше, чем в 70-е годы. Не понимаю, что тут думать и зачем бояться… Нам нужно развивать страну. Посмотрите, США экс­плуатируют 95 энергоблоков, Франция – 56, а мы чем хуже? У нас есть уран и потребность в «зеленой» энергетике. Несмотря на то что БН-350, на котором я работал, создавался для военной промышленности, он даже тогда помогал экономить комбинату на закупе газа, потому что тоже выдавал пар, который помогал в производстве электричества. Мы же все должны понимать, что строительство АЭС позволит сильно сократить расходы на электроэнергию и население сможет покупать ее дешевле, чем сейчас, – сказал Юрий Михайлович.

Реакторная установка БН-350 отработала более 25 лет и была остановлена 16 марта 1998 года, а 22 апреля 1999-го Правительство РК приняло решение о снятии реактора БН-350 с эксплуатации. Сейчас установка БН проходит процесс рекультивации. На ней продолжают работать сотрудники, которые следят за безопас­ностью и недопущением аварий.

Время работы реактора на мощности составило 170 тыс. часов, при этом топливо перегружалось 63 раза. Работа реактора характеризовалась высоким коэффициентом использования рабочего времени, который за весь период эксплуатации сос­тавил 0,88. В парогенераторах БН-350 на номинальной мощнос­ти вырабатывалось 950 тонн⁄час пара с температурой 386 градусов, что позволило использовать его для получения до 125 МВт электроэнергии и одновременно производить до 80 тысяч тонн⁄сутки дистиллята из морской воды. Таким образом, реакторная установка БН-350 отработала четверть века с максимальной мощностью 750 МВт, средняя мощность за время эксплуатации составила 600 МВт.

#оператор #АЭС #реактор

Популярное

Все
Ждут туристов в Атырау
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась
Миссия наблюдателей от СНГ поделилась итогами мониторинга
Подведены предварительные итоги референдума по строительству АЭС
Правовая культура общества обеспечивает законность и правопорядок
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Названы маршруты отправки казахстанского хлеба
«Сознание общества меняется» – Ерлан Кошанов об итогах референдума по строительству АЭС
Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате
«На благо будущих поколений» –эксперт о преимуществах строительства АЭС в Казахстане
Референдум-2024: стали известны результаты независимого наблюдения с участием наблюдателей
«На высоком уровне» – политолог подвел итоги референдума
В Таразе активно развивают народные промыслы
Наращивают дамбы, углубляют русла: как готовятся к весеннему паводку в ВКО
Электроэнергетика: не нужно класть яйца в одну корзину
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Кадры для атомной отрасли
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Референдум по АЭС: наблюдатели от СВМДА озвучили итоги свое…
«Общество проголосовало за сильный и процветающий Казахстан…
Казахстанцы осознали необходимость строительства атомной ст…
100-летние казахстанцы голосуют на референдуме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]