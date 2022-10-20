фото с сайта акимата Астаны
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Конференцию ко Дню Республики провели в столице

В Астане состоялась конференция «Справедливое государство. Единая нация. Общество благоденствия», приуроченная к национальному празднику – Дню Республики. Участники мероприятия обсудили Послание Президента Казахстана народу страны, передает официальный сайт городского акимата.

В ходе мероприятия, организованного в рамках празднования национального праздника - Дня Республики, обсуждены вопросы, обозначенные в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Программный документ направлен на дальнейшее развитие страны, в том числе на укрепление социально-экономических сфер, повышение благосостояния населения и реализацию политической трансформации.

В мероприятии приняли участие заместитель акима столицы Есет Байкен, аким района Байконыр Ерлан Жаулыбаев, заслуженные деятели страны, работники социальной сферы, депутаты столичного маслихата, а также почетные работники сферы образования, молодежь.

«В своем Послании Глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Сильная экономика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции, перезагрузка государственного управления, закон и порядок являются важными направлениями реформирования жизни казахстанского общества на современном этапе. Меняя подход к решению проблем, накопившихся в различных сферах, сегодня определяется будущее всего Казахстана», - отметил, открывая конференцию аким района Байконыр Ерлан Жаулыбаев.

О важности отражаемых в Послании вопросов высказались представители творческой интеллигенции, активные деятели столицы.

«Наша страна успешно отметила 30-летие независимости. Как говорится в пословице, страна возрождается за пятьдесят лет. В Послании Глава государства рассказал все о направлениях развития и процветания Казахстана. Это вызвало бурное обсуждение в обществе», - отметил поэт, секретарь Союза писателей Даулеткерей Капулы.

«Импонирует тот факт, что Президент берет курс на социалку и на аспекты, связанные с общественным благосостоянием. И много вопросов, которые затрагивают нашу общественность, начиная от образования, заканчивая даже инклюзией. Поэтому я, как представитель социального предпринимательства, в целом за все те аспекты, которые озвучивает глава государства», - подчеркнул председатель Ассоциации социальных инноваторов Эмин Аскеров.

Участники встречи обсудили выступления докладчиков и выделили основные направления работы во исполнение задач, обозначенных в Послании.

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