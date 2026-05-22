Таеквондист Эльдар Биримбай завоевал «бронзу» ЧА в Монголии

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала вторую медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе. На третью ступень пьедестала поднялся Эльдар Биримбай, представлявший страну в весовой категории до 74 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В полуфинале ЧА Биримбаю противостоял Амир Бахтиари из Ирана. Соперник выиграл поединок со счетом 2:0.

Таким образом, Эльдар Биримбай завершил континентальное первенство с «бронзой». Днём ранее третьим стал Еркебулан Енсегенов (до 54 кг).