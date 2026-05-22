Назым Махмутова принесла Казахстану третью медаль ЧА по таеквондо в Монголии

Победу в поединке за выход в финал одержала китаянка - 2:1

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо

Казахстанская таеквондистка Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка стала третьей в весовой категории до 73 килограммов.

В полуфинале турнира казахстанка встретилась с представительницей Китая Сун Цзе. Победу в поединке за выход в финал одержала китаянка - 2:1.

Таким образом, теперь в активе сборной Казахстана три медали. Ранее третьими стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).