​Конкуренция снижает цены

Вопросы развития конкуренции и внедрения кодекса добросовестных торговых практик во взаимоотношениях поставщиков и торговых сетей в ЕАЭС, координации усилий государств – членов организации в борьбе с транснациональными и трансграничными картелями член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов обсудил с руководителями антимонопольных органов государств – членов Евразийского экономического союза. В совещании формата «5+1» приняли участие председатели Казахстана, РФ, Армении, Беларуси и Кыргызской Республики.

Нурлан Алдабергенов проинформировал участников совещания о наиболее значимых итогах работы Евразийской экономической комиссии по направлению «конкуренция и антимонопольное регулирование» за 2016 год и основных задачах на 2017 год. В их числе – определение перечня товаров для введения исключений из применения регионального принципа исчерпания прав на товарный знак, продолжение работы по снижению стоимости услуг сотовой связи в роуминге в государствах – членах ЕАЭС, проведение расследований нарушения правил конкуренции на трансграничных рынках.

Среди больших успехов прошедшего же года – итоги работы по реализации распоряжения Евразийского межправительственного совета о внесении изменений в Договор о союзе, согласно которому в отношении отдельных видов товаров будет возможно устанавливать исключения из регионального принципа исчерпания прав на товарный знак. Ведение так называемого параллельного импорта позволит значительно снизить цены в странах ЕАЭС на многие импортируемые товары. К примеру, лекарственные средства должны подешеветь раз в 5, автомобильные запасные части, парфюмерно-косметическая продукция – в 2–3 раза.

Участники совещания отметили, что в результате работы, проведенной комиссией совместно с антимонопольными органами государств ЕАЭС и операторами сотовой связи, значительно снижена и стоимость услуг в роуминге. По данным операторов сотовой связи, экономический эффект для потребителей государств – членов ЕАЭС от этого может составить около 2 млрд рублей в год. К тому же на удивление роуминг позволит развивать экономическую интеграцию, обеспечивать экономический прогресс, расширить совместные проекты в различных отраслях экономики, а также увеличить туристический поток между государствами ЕАЭС.

В 2016 году по результатам совместной работы комиссии и Федеральной антимонопольной службы, компании Caterpillar и ее дилеров были внесены изменения в основные международные соглашения этой компании, регулирующие вопросы дистрибуции на территории ЕАЭС, а также изменены формы писем-сертификатов дилеров о подведомственной территории. Таким образом, обеспечены равные условия конкуренции на товарном рынке техники, применяемой в горнорудной промышленности для потребителей техники и запасных частей марки Caterpillar. Это значит, что покупатель из любой страны ЕАЭС может купить необходимую ему технику и получить соответствующее техническое обслуживание у любого из дилеров, что полностью соответствует практике работы дилерских сетей в Европейском союзе. В итоге это должно значительно снизить цены на аналогичные товары и обслуживание в странах ЕАЭС.