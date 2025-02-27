Конкурс архитектурных проектов проводят в Астане

Столица,Строительство
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Территориальных ограничений нет — участие могут принимать проекты из всех городов Казахстана

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Конкурс архитектурных проектов столицы презентовали в рамках четвертой встречи дискуссионной площадки «Архихаба». Мероприятие объединило экспертов в области градостроительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«Архихаб» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения актуальных вопросов архитектуры и градостроительства. В этом году тема встречи - «Город для людей: баланс комфорта, экологии и экономики». В рамках программы были выступления ведущих архитекторов, урбанистов и дизайнеров, а также панельные дискуссии по важнейшим вопросам развития города.

«Основной целью конкурса является выявление и демонстрация лучших архитектурных проектов, которые могут повлиять на развитие городской среды. Территориальных ограничений нет — участие могут принимать проекты из всех городов Казахстана. Конкурс охватывает проекты, разработанные с 2022 по 2025 годы, в трех номинациях: «Лучший экстерьер», «Лучшее общественное пространство» и «Лучшее общественное здание». Архитекторы активно взаимодействуют с девелоперами и городскими властями, поэтому участие всех заинтересованных сторон играет ключевую роль.

Считаю, что такие мероприятия приводят к конкретным практическим решениям. Например, на третьей встрече мы создали рабочую группу, которая разработала проект по улучшению городской среды. В этом году мы хотим пилотный проект уже реализовать и показать, что улицы действительно могут быть удобными и комфортными», – рассказал директор Центра устойчивости городской среды Астаны Аслан Кандыгулов.

Итоги конкурса подведут в октябре 2025 года. Вся подробная информация, включая квалификационные требования, будет опубликована на официальной странице instagram @urbanescenter.

Организатором мероприятия выступил Общественный Фонд «Центр устойчивости городской среды», объединяющий ведущих экспертов в области градостроительства.

 

#Астана #конкурс #проекты #архитектура

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