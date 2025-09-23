Сегодня состоялось первое заседание комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее название для первой АЭС в республике, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

Фото: Агентство РК по атомной энергии

В состав комиссии вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. В ходе заседании члены комиссии рассмотрели организационные вопросы и утвердили Правила проведения всенародного конкурса.

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подчеркнул значимость участия граждан в этом процессе.

- Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника «Дня работников атомной отрасли» является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана, - сказал он.

По итогам обсуждений комиссия определила даты проведения конкурса:

- 25 сентября официальное объявление о старте конкурса;

- с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;

- с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;

- до конца октября определение лучшего названия АЭС.

Правила проведения всенародного конкурса на лучшее название АЭС будут опубликованы на официальном сайте и Телеграм-канале Агентства Республики Казахстан по атомной энергии. В Агентстве подчеркивают, что конкурс будет открытым и прозрачным.

Каждый желающий сможет предложить свое название для АЭС, а итоговое решение комиссии станет известно уже к концу октября.