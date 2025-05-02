На столичном ипподроме «Казанат» 4 мая в честь 80-летия Великой Победы состоится республиканский турнир по классическим конным скачкам и байге «Astana Cup», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается, что в соревнованиях примут участие скакуны из всех регионов Казахстана. Общий призовой фонд турнира – 120 000 000 тенге.

«Скакуны будут соревноваться на четырех дистанциях: 1200 м, 1600 м, 1800 м и 2000 м. Также пройдут 12-километровая топ-байге и 18-километровая аламан байге. Стоит отметить, что в целом награждение победителей и призеров турнира, то есть денежное поощрение, производится за счет спонсоров», - сообщил заместитель руководителя городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Осербай.

Организаторами мероприятия выступают акимат Астаны, Министерство туризма и спорта и Ассоциация национальных видов спорта.

Напомним, церемония открытия соревнований пройдет 4 мая в 12:00 часов.

Вход для зрителей свободный. Отметим, что до ипподрома «Казанат» курсируют автобусные маршруты №№303, 309 и 323.