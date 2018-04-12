​Консолидируя усилия

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Руслан Исаков

О развитии социального парт­нерства и работе с НПО шла речь в ходе встречи министра по делам религий и гражданского общества Дархана Калетаева и профсоюзного лидера РК Бакыт­жана Абдраима.

Как отметил Дархан Калетаев, профсоюзы сегодня играют большую роль в регулировании трудовых отношений, социально-общественном развитии страны. При этом в качестве основных прио­ритетов взаимодействия, помимо прочего, глава ведомства также назвал активное участие в разъяс­нении государственных программ, консолидацию усилий сторон для поддержания социальной и общественной стабильности в трудовых коллективах.

Председатель Федерации проф­союзов Казахстана Бакытжан Абд­раим в свою очередь выразил готовность к участию в реализации совместных социальных проектов. Сторонами была отмечена важность дальнейшего повышения уровня взаимодействия, сообщила пресс-служба МДРГО.

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