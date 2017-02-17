Конституционная реформа – дальнейшее развитие казахстанской демократии Статьи 1557 Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан

На встречах с избирателями депутаты тщательно обсуждают важнейшие аспекты предстоящей политической модернизации государства. И это важно, в том числе с точки зрения обратной связи с населением. С одной стороны, мы видим, что казахстанцы одобряют реформирование системы государственной власти, с другой – активно включились в процесс диалога, выдвигая свои идеи и предложения. Идет широкое обсуждение гражданами конституционной реформы, к чему и призывал Нурсултан Назарбаев.



Институт Президента – ключевой фактор модернизации



Глава государства в решении судьбоносных для страны вопросов всегда опирается на мнение казахстанцев. И это сочетание лидерства и доверия к обществу, когда каждый гражданин участвует в формировании единой воли, дает синергетический эффект, обеспечивающий во многом устойчивый рост нашей страны.



Вспомним 1995 год. Это был переломный этап, когда завершалась первая модернизация Казахстана и требовались новые решительные реформы. Казах­станцы тогда поддержали проводимые Главой государства преобразования и в ходе референдума приняли новую Конституцию.



Именно с принятием нового Основного закона восторжествовала идея создания компактного по численности профессио­нального Парламента, а президентская форма правления стала ядром политической системы.



«Я с гордостью могу сказать, что принятая в 1995 году Конституция стала мощным импульсом для проведения реформ в Казахстане. Во многом благодаря ее положениям мы в короткие сроки добились огромных положительных результатов в экономике и политике молодого государства, межнациональной стабильности», – написал Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь».



Первые годы стали временем поиска ответов на глобальные вызовы истории. Реформы – экономические, правовые и социально-политические – дали ожидаемый результат: экономика страны и демократические процессы получили динамичное развитие.



В частности, Президент особое внимание уделил усилению роли и влиянию законодательной власти, определив ее в качестве одной из важнейших задач становления и развития страны, и, более того, стал главным инициатором всех демократических преобразований, оказавших решающее влияние на формирование казахстанской модели парламентаризма.



В своем выступлении на первой сессии нового двухпалатного Парламента 30 января 1996 года Нурсултан Назарбаев отметил: «Мы с вами являемся участниками события, которое призвано стать знаменательной страницей в летописи Казахстана, в истории становления его государственности. Мы стоим у истоков зарождения казахстанского парламентаризма в истинном, цивилизованном его понимании». Эти слова оказались пророческими.



Отслеживая эволюцию системы государственной власти, можно вспомнить 1998 год, когда в результате принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» политическим партиям было предоставлено 10 депутатских мест в Мажилисе Парламента, что значительно усилило их роль в обществе.



Очередным этапом развития парламентаризма в Казахстане стала конституционная реформа 2007 года, в результате которой при сохранении президентской формы правления была усилена роль Парламента в системе управления государством.



В результате высший законодательный орган страны получил возможность участвовать в формировании Правительства и контролировать его деятельность, утверждать две трети состава таких ключевых органов, как Конституционный совет, Центральная избирательная комиссия и Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.



Парламент изменился не только качественно, но и количественно. Численность депутатов была увеличена до 154 человек, среди них появились видные общественные деятели, ученые, предприниматели, стало больше женщин, представителей различных этносов. Была изменена система выборов депутатов Мажилиса, которые теперь осуществляются по пропорциональной системе. Это стало серьезным шагом вперед в деле демократизации. Повысилась роль политических партий в государственной жизни, а следовательно, и активность значительной части казахстанского общества. В отличие от прошлых лет, избиратели теперь голосуют не за отдельных кандидатов, а за партийные программы.



Так, постепенно, шаг за шагом формировался новый каркас государственности, проводилась поэтапная перезагрузка властных полномочий и всей общественной жизни. При этом на пути к демократии учитывались две непременные составляющие – устойчивый экономический рост и общественная стабильность.



Эффективность, ответственность, устойчивость



Таковы главные слагаемые казах­станского успеха. За короткий по историческим меркам срок – всего лишь четверть века – нам удалось добиться поистине триумфальных побед. Под руководством своего Лидера – Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева страна прошла невероятный путь от периферийной республики Советского Союза, по сути, сырьевого придатка СССР, до современного государства с устойчивой экономикой и авторитетного члена мирового сообщества.



Судите сами, только за первые 20 лет развития объем ВВП на душу населения увеличился в 16 раз, тогда как в Малайзии за это же время он вырос всего лишь в два раза, в Южной Корее – в три, а в Сингапуре – в четыре. Мировая история знает не так уж много примеров такого успешного и стремительного государственного строительства, который показывает наша страна.



Все это характеризует результаты второй модернизации республики, ознаменовавшейся досрочным выполнением всех поставленных целей Стратегии «Казахстан-2030». Это было время, когда окончательно сформировался феномен Назарбаева – понятие, которое сегодня прочно вошло в лексикон мировой политики.



Эффективное сочетание экономических и политических преобразований, своевременность социальных реформ, умение формировать долгосрочные перспективы в соответствии со своим особенным видением будущего – вот основные слагаемые президентской стратегии. Поэтому для всех сограждан Глава государства был и остается ключевым гарантом динамичного развития страны.



Сегодня перед Казахстаном стоят новые вызовы и задачи. Нурсултан ­Назарбаев, будучи выдающимся Лидером и дальновидным стратегом, понимает, что без новых решительных реформ республика может оказаться в «ловушке среднего достатка». Поэтому Президент озвучил ряд новых инициатив – Программу третьей технологической модернизации и проект конституционной реформы. Они органично дополняют друг друга, их синхронизация станет следующим закономерным этапом в развитии государства.



В частности, проект конституционной реформы по масштабам предлагаемых изменений сопоставим с принятием Конституции 1995 года. Политическая модернизация определит развитие нашей государственности на многие годы вперед. Она призвана обеспечить наилучшие условия для реализации Пяти институциональных реформ и продвижения Казахстана в 30 самых развитых государств мира.



В целом следует выделить три основных принципа политической реформы, в рамках которой часть полномочий Президента планируется передать Правительству и Парламенту.



Первый принцип – это «ЭФФЕКТИВНОСТЬ». Модернизация политической системы, совершенствование деятельности государственной власти направлены в первую очередь на повышение эффективности госуправления, что обеспечит более качественную реализацию социально-экономических программ, направленных в конечном итоге на повышение уровня жизни всех казахстанцев.



Это требование времени. Да, за 25 лет нами было построено современное и признанное международным сообществом государство, создана конкурентоспособная экономика. Но в XXI веке наступило время более гибких моделей государственного управления.



Нурсултан Назарбаев, чувствуя пульс глобальных перемен, принял судьбоносное для правовой и управленческой системы решение сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне.



Второй принцип – «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». В результате предстоящих преобразований повышается роль Правительства и всей исполнительной власти в целом по регулированию важнейших социально-экономических процессов. Это позволит самостоятельно принимать необходимые решения в рамках определенной Главой государства политики. Однако самостоятельность влечет за собой и всю полноту ответственности за принимаемые решения и состояние дел в социально-экономической сфере.



Правительству планируется передать полномочия по утверждению гос­программ по согласованию с Президентом. Исполнительная власть сама должна нести бремя ответственности за документы, которые она разрабатывает и реализовывает.



Это же касается полномочий по образованию и упразднению не входящих в состав Правительства центральных исполнительных органов. Практика показывает необходимость более оперативного принятия решений об изменении структуры исполнительных органов.



Что немаловажно, реформа призвана усилить подотчетность Правительства и всей системы исполнительной власти перед Парламентом и маслихатами. В случае принятия конституционных поправок Премьер-министр будет вносить Президенту предложения по структуре и составу Правительства после консультаций с Мажилисом. Предполагается сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Мажилисом. Упростится порядок освобождения от должностей членов Правительства по обращению депутатов Парламента.



При этом усиление контроля за Правительством со стороны Парламента налагает, в свою очередь, повышенные обязательства и на депутатский корпус: будут предъявляться более высокие требования как в профессиональном плане, так и в плане гражданской ответственности.



Естественно возрастет роль и ответственность парламентских партий, особенно партии парламентского большинства, которая будет находиться под еще более бдительным контролем со стороны общества, своих избирателей и оппонентов.



Третий принцип – «УСТОЙЧИВОСТЬ». На его соблюдении Глава государства акцентировал особое внимание. Ведь именно высокий запас устойчивости казахстанской политической системы, основанный на исключительной роли Первого Президента, позволил не только эффективно преодолеть кризис 90-х годов, но и войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран. Этот фактор важен и сегодня. В мире усложняются механизмы регулирования социальных процессов. Все это требует адаптации к новым вызовам современности.



Таким образом, исходя из демократических принципов, Нурсултан Назарбаев­ сознательно идет на делегирование значительной части своих полномочий Парламенту и Правительству. Как ожидается, другим ветвям власти может быть передано около 40 президентских полномочий. Добавлю, что это беспрецедентный шаг, аналогов которому нет в мировой практике. Нет примеров, чтобы действующий Глава государства, тем более при президентской форме правления, делегировал в таком большом объеме свои права другим ветвям власти.



В то же время есть пределы для перераспределения властных полномочий. Важно понимать, что институт Президента является и будет оставаться системообразующим стержнем казахстанской государственности. К ведению Главы государства, безусловно, будут относиться ключевые вопросы функционирования и взаимодействия ветвей власти. Не подлежат пересмотру конституционно установленные полномочия, обеспечивающие статус Президента как Верховного Главнокомандующего в сфере национальной безопасности, обеспечения законности и правопорядка.



Следовательно, Глава государства и в новых условиях возвышается над ветвями власти, является верховным арбит­ром и обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие. Только такой статус способен в казах­станских условиях обеспечить быстрые темпы политической, экономической и социальной модернизации. Институт Президента играет и будет играть в дальнейшем исключительно важную, ведущую роль в государственной и общественной жизни нашей страны.



Историческая роль Лидера нации



Еще один важный аспект, на котором необходимо акцентировать внимание, – это фактор лидерства. Президент на протяжении всех лет независимости формирует и накапливает человеческий капитал, умеет соединить в одно целое интересы и цели огромного количества людей. В этой энергии созидания вызревают важнейшие инициативы, позволяющие двигаться стране по устойчивой траектории развития. Так и сегодня в рамках конституционных реформ создается новая реальность. А ее творцами наряду с Главой государства становится весь народ Казахстана.



Хотелось бы особо подчеркнуть, что всенародное обсуждение конституционных преобразований это не только одна из форм непосредственной демократии, но и элемент воспитания социума. Дискуссии способствуют более активному включению граждан в процесс выработки и принятия общественно значимых решений, обеспечивают взаимосвязь между государственной властью и общественным мнением. Значимость этого взаимодействия трудно переоценить. Оно не только позволяет учесть интересы и взгляды миллионов людей в решении важнейших для страны вопросов, но и помогает воспитывать в гражданах ответственность, дает им чувство сопричастности к событиям исторического масштаба.



Согласитесь, очень важно ощутить себя строителями собственной жизни и соратниками Главы государства. Ведь если говорить откровенно, обществу нужна не только выверенная стратегия развития. Успех любых реформ зависит прежде всего от поддержки людей, которая возможна в одном случае – если Лидер способен отвечать на запросы общества.



Наш Президент в полной мере обладает такой поддержкой своего народа. Ведь даже в самые сложные времена Нурсултан Назарбаев знал, куда идти, и умел увлечь за собой. В связи с этим вспоминается одно интервью Главы государства, в котором он говорил о трудности выбора пути.



«Приходится брать ответственность на себя и ставить на карту все. Сказать – пойдем туда. А люди хотят идти по той колее, к которой они привыкли. По той дороге, которую они знают. Все новое всегда страшно. И только когда ты приведешь к цели, говорят: молодец, все правильно сделал», – отметил Нурсултан­ Назарбаев.



В этих словах можно увидеть многое. И трудности первых лет, и то, почему сегодня Глава государства пользуется непререкаемым авторитетом. Об этом, кстати, депутаты знают не понаслышке. Поездки по регионам позволяют убедиться, что население принимает активное участие в обсуждении конституционной реформы, подчеркивая свою приверженность стратегическим целям Первого Президента, разделяя его идеологию и ценности.



И это вполне заслуженный результат. За 25 лет развития благодаря решительным и глубоко продуманным реформам Нурсултана Назарбаева мы построили новую страну, новое общество, а идеи и цели Главы государства стали общенациональными ценностями. Они прочно укоренились в общественном сознании, являясь основой казахстанского образа жизни.



Национальное единство, общественное согласие, стабильное развитие, стремление к лучшему будущему – все эти базовые ценности навсегда и неразрывно связаны с фигурой Лидера нации.



Так стоит ли удивляться, когда абсолютное большинство казахстанцев высказывают предложения, а иногда даже и в ультимативной форме требуют конституционного закрепления исторической роли и вклада Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в успешное развитие страны?



Тем более что в мире уже есть прецеденты. В конституциях таких крупных и влиятельных государств, как Китай, Турция и Пакистан, отражена роль основателей государства. Отцом-основателем Сингапура называют первого премьер-министра этого островного государства Ли Куан Ю.



Некоторый, более возвышенный статус, чем тот, что может предоставить должность Главы государства, обрели некоторые лидеры на Западе. Это 31-й президент США Франклин Делано Рузвельт, выведший Америку из Великой депрессии, Уинстон Черчилль, возглавлявший правительство Великобритании в сложный военный период.



Парламентарии Казахстана, к слову, уже высказались по этому поводу. Выражением коллективной воли стала Декларация 25-летия Независимости Республики Казахстан, принятая Парламентом в канун юбилея страны. В ней выражается твердая приверженность стратегическому курсу Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева,­ которому принадлежит величайшая заслуга в создании и становлении независимого Казахстана.



Историческими достижениями Главы государства стали формирование конституционных институтов независимого государства, границы которого впервые в истории получили международное признание, создание эффективных структур рыночной экономики, строительство нашей прекрасной столицы – Астаны, развитие интеграционных проектов на евразийском пространстве и многое другое.



Поэтому в Декларации содержится призыв закрепить в Основном законе страны выдающийся вклад в строительство нашего государства Первого Президента – Лидера нации. Это станет ценным наследием для будущих поколений.



Конечно, впереди еще предстоит обсуж­дение на экспертно-правовом и научно-юридическом уровне, каким образом и какими формулировками возможно закрепить народное волеизъявление в главном законе страны.



Но несомненно одно: данный шаг станет действенной формой и символом единения всех казахстанцев, еще одним фактором консолидации всего общества вокруг фигуры и курса Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.



Стратегический курс Главы государства, направленный на модернизацию всех сфер жизни общества, улучшение качества жизни, мир и стабильность, как и прежде остается основой нашего единения, нашей уверенности в будущем, наших дальнейших успехов и побед.

