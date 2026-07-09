Конституционные права более трех тысяч работников нарушали в Атырауской области

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В целях исполнения предприятиями по обязательному страхованию своих работников от несчастных случаев проведен анализ ситуации. Согласно ст.23 Трудового кодекса работодатель обязан за свой счет страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

По сведениям уполномоченных органов, в текущем году в городе зарегистрировано 28 несчастных случаев на производстве.

По результатам рассмотрения акта надзора все выявленные нарушения устранены. В целях защиты прав трудящихся работодатели заключили договоры обязательного страхования с более чем 3 тысячами работниками.