Конституционные права более трех тысяч работников нарушали в Атырауской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

17 предприятий привлекли к административной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях исполнения предприятиями по обязательному страхованию своих работников от несчастных случаев проведен анализ ситуации. Согласно ст.23 Трудового кодекса работодатель обязан за свой счет страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона  

По сведениям уполномоченных органов, в текущем году в городе зарегистрировано 28 несчастных случаев на производстве.

По результатам рассмотрения акта надзора все выявленные нарушения устранены. В целях защиты прав трудящихся работодатели заключили договоры обязательного страхования с более чем 3 тысячами работниками. 

«За допущенные нарушения 17 предприятий привлечены к административной ответственности по ст. 230 КоАП РК (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании). Кроме того, по представлению прокуратуры области погашена задолженность по командировачным расходам перед более 600 педагогами, а к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле органов прокуратуры», – проинформировали в надзорном органе.

#прокуратура #Атырауская область #права #работники

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