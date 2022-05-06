Законы Конституционный закон Республики Казахстан 6 мая 2022 г. 10:54 О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме» Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском референдуме» следующие изменения и дополнение: 1) подпункт 2) статьи 3 изложить в следующей редакции: «2) изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики;»; 2) в статье 28: в подпункте 3) пункта 1 слова «не вычеркнут» заменить словами «не отмечен»; в пункте 2 слово «вычеркнуты» заменить словом «отмечены»; 3) статью 29 дополнить частью второй следующего содержания: «Гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.». Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года № 119-VІI ЗРК