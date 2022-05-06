О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме»

Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском референдуме» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2) изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики;»;

2) в статье 28:

в подпункте 3) пункта 1 слова «не вычеркнут» заменить словами «не отмечен»;

в пункте 2 слово «вычеркнуты» заменить словом «отмечены»;

3) статью 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.».

Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№ 119-VІI ЗРК