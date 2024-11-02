Конструктивная повестка стратегических партнеров

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Казахстан и Франция более чем за три десятка лет с момента установления дипломатических связей вывели отношения на уровень стратегического партнерства, наладив крепкое и взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру – от торгово-экономических связей до культурно-гуманитарного взаимодействия.

Динамика развития взаимодействия между нашими странами стабильно идет по нарастающей, и каждая встреча на высшем уровне придает двустороннему сотрудничеству особый импульс.

Тот факт, что президенты Казахстана и Франции обмениваются полноценными (и весьма насыщенными) визитами уже третий год подряд, красноречиво свидетельствует о взаимной заинтересованности обеих стран в дальнейшем укреплении и активизации сотрудничества в дружественном, доверительном и взаимовыгодном ключе.

Напомним: почти ровно два года назад, в ноябре 2022 года, Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с официальным визитом (это, кстати, была его первая зарубежная поездка после выборов). В 2023-м, тоже в ноябре, официальный визит Президента Франции Эмманюэля Макрона принимала Астана. И вот, почти ровно год спустя, 4–5 декабря 2024 года Глава нашего государства вновь отправляется в Париж – теперь уже с государственным визитом.

В программе визита: переговоры глав государств по вопросам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, встречи Касым-Жомарта Токаева с представителями французских деловых кругов.

Казахстан является ведущим экономическим партнером Франции в Цент­ральной Азии, а Франция – одним из основных торговых партнеров Казахстана в Европе. За последнее десятилетие двусторонний товарооборот находился в пределах 2,5–6,5 млрд долларов в год, причем на долю казахстанского экспорта приходилось 80–90% от общего объема. В торговом балансе Франции с регионом ЦА доля РК составляет порядка 90%.

На недавнем 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, в составе которого есть и французские компании, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан запускает новый инвестиционный цикл. Стоит задача к 2029 году привлечь дополнительно 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Приоритетные направления – промышленный сектор, разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика (в том числе «зеленая»), агропромышленный комплекс, транспорт и логистика. Возможности наращивания сотрудничества в этих сферах также в числе приоритетов казахско-французского сотрудничества.

Франция активно инвестирует в казахстанскую экономику – накопленный объем ПИИ составляет около 19 млрд долларов. В Казахстане работают около двух сотен французских компаний, в том числе такие крупные, как Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Во время визита в Астану в прошлом году Эмманюэль Макрон отметил, что ряд французских предприятий, которые уже очень давно работают в Казахстане, заинтересованы в расширении своего присутствия в нашей стране в других областях.

Казахстан со своей стороны приветствует расширение сотрудничества с французскими компаниями. В частности, большие возможности для инвестиций есть в сфере возобновляемой энергетики. Например, в прошлом году были достигнуты договоренности с компанией Total Energies об инвестициях в размере 1,3 млрд долларов в создание ветропарка мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии (в Казахстане такие технологии будут применяться впервые). Президент Касым-Жомарт Токаев также пригласил французские компании к сотрудничеству в области «зеленого» водорода. Есть перспективы наращивания взаимодействия в сфере «мирного атома», учитывая большой опыт Франции и намерение Казахстана создать международный консорциум для реализации проекта строительства АЭС.

Особое место в двусторонних отношениях Казахстана и Франции занимает культурно-гуманитарная сфера. На переговорах в Астане в прошлом году Касым-Жомарт Токаев отдельное внимание уделил развитию культурных связей и заявил о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане. Эмманюэль Макрон со своей стороны выразил пожелание, чтобы французско-казахские проекты в области образования и культуры были «как минимум на таком же уровне, на каком находятся наши проекты в области промышленности и торговли».

Работа в этом направлении ведется. По итогам прошлогоднего визита подписано межправительственное Соглашение о создании международных (французских) школ в нашей стране и преподавании французского языка в средних учебных заведениях. Расширятся стипендиальная программа «Абай – Верн», в рамках которой магистранты и докторанты казахстанских вузов могут выезжать во Францию и проходить там определенный компонент своего обучения.

Кроме того, стоит упомянуть о достигнутых в этом году договоренностях между Министерством культуры и информации и музеем Лувр о расширении взаимодействия: стороны договорились предметно проработать программу и документ о сотрудничестве, который станет основой для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Францией.

Помимо проектов, нацеленных на развитие двустороннего сотрудничества, Казахстан и Франция ведут совместную работу по решению актуальных глобальных вопросов. Так, наши страны совместно работают над проведением One Water Summit – большого глобального мероприятия, посвященного решению связанных с водой проблем, продвижению водных инициатив и реализации конкретных проектов.

Словом, повестка сотрудничества Казах­стана и Франции охватывает самый широкий спектр вопросов, и можно ожидать, что предстоящие переговоры глав двух государств в Париже станут очередной важной вехой в укреплении стратегического партнерства наших стран.