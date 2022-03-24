Контингент расширен. Кто теперь может получить вакцину Pfizer в Казахстане

Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, дополняется следующими категориями:

- лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

- лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

- лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

- все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.