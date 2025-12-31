От постаудита к его превентивной модели

Проводимая казахстанским Минфином работа высоко оценена экспертами Всемирного и Азиатского банков развития в номинации государственных расходов и финансовой подот­четности (PEFA) и удостоена максимального балла «А» по показателю «Эффективность внутреннего аудита».

Опыт нашей республики также вызвал большой интерес у международного профессионального сообщества. На площадке PEMPAL (сеть по вопросам государственного финансового менеджмента) внедрение электронного аудита в Казахстане было отмечено как передовая практика.

В декабре 2023 года состоялась демонстрация работы информационных систем для коллег из Кыргызской Республики, которые отметили актуальность применения таких цифровых инструментов в аудиторской деятельности и заинтересованность в применении аналогичных подходов в собственной практике государственного финансового контроля.

Благодаря новому институту онлайн-мониторинга и переходу от постаудита к его превентивной цифровой модели удалось дистанционно выявить необос­нованное планирование расходов на сумму 1,5 трлн тенге на 2026–2028 годы еще до утверж­дения бюджета. Кроме того, дистанционным мониторингом платежей и цифровыми мерами реагирования пресечены мошеннические схемы при выплате заработной платы в социальной сфере на 1,4 млрд тенге.

Благодаря внедрению модуля «Онлайн бюджетный мониторинг» практически удалось искоренить в сфере образования многолетние факты хищений на системной основе под видом заработной платы.

Проводимые бухгалтерами финансовые манипуляции можно разделить на две основные категории – это фиктивные начис­ления с подменой получателей и высокие выплаты при низкой заработной плате. Соответствующие уведомления о рисковых перечислениях заработной платы автоматически генерируются и направляются с модуля «Онлайн бюджетный мониторинг» напрямую объектам мониторинга и его вышестоящему администратору.

Сэкономленные миллиарды

Внедряются новые стандарты превентивного контроля бюджетных расходов с помощью цифровых инструментов. На основе специального профиля рисковых платежей и данных казначейства электронный аудит уже выявил финансовые нарушения на 26 млрд тенге в 2024 году.

С начала 2025 года система онлайн-мониторинга проверила свыше 5 тыс. бюджетных перечис­лений на сумму около 1,1 трлн тенге, выявив 694 рис­ковых платежа на сумму в 184 млрд тенге. В результате последующих проверок подтверж­дены финансовые нарушения на сумму 59,5 млрд тенге, поставщикам начислена неустойка в размере более 237 млн тенге за неисполнение обязательств.

Внедрение цифровых технологий модернизировало работу органов внутреннего госаудита. Полная автоматизация веб-портала ЭГЗ позволила с 2021 года внедрить электронный аудит, а с 2022 года – масштабно перейти к дистанционному формату проверок за счет интеграции и доступа к данным органов казначейства. В результате с момента внедрения дистанционно проведено 804 аудиторских мероприя­тия с фиксацией нарушений бюджетного законодательства на сумму более 120 млрд тенге.

Электронный аудит проводится с использованием документов, подписанных электронной цифровой подписью. Все документы формируются в модуле «Дело электронного внутреннего государственного аудита» системы e-Minfin.

Документы охватывают все этапы аудита – от предварительного до заключительного – и автоматически направляются руководителю объекта государст­венного аудита через СУР (сис­тема управления рисками) для ознакомления и подписания. На следующем этапе осуществляется дальнейшее масштабирование электронного аудита с распространением цифровых контроль­ных механизмов на меры государственной поддержки.

В текущем году апробирован пирамидальный аудит в сквозном порядке – от респуб­ликанского администратора бюджетных программ до конечных получателей средств на местах. По его результатам в агропромышленном комплексе выявлены факты нецелевого использования мер господдержки на 22,8 млрд тенге. К примеру, по программе «Ауыл аманаты» поч­ти 2 тыс. заемщиков по стране получили кредиты на 13 млрд тенге, не связанные с развитием сельского хозяйства.

Более того, отдельные социально-предпринимательские корпорации, получившие от государства льготные бюджетные кредиты для финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, размещали эти средства на банковских депозитах, получая легкую прибыль. Заработок на процентах доходил до 2 млрд тенге. То же делали и некоторые конечные заемщики.

Экономичные реформы

В 2025 году Министерство финансов РК сделало акцент на эффективное управление государственными финансами. Принятие нового Закона «О государственных закупках» позволило создать прозрачные и конкурентные условия для поставщиков товаров, работ и услуг, минимизируя коррупционные риски, и обеспечить оптимальное использование бюджетных средств. Модернизация системы госаудита повысила качество контроля над расходованием бюджетных ресурсов.

С 1 января 2025 года в Казахстане действует новый Закон «О государственных закупках», направленный на революционное ускорение процедур, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, а также на дальнейшую автоматизацию закупочного процесса. Первые итоги года показали, что система успешно работает. Она не только радикально сократила сроки, но и обеспечила мощную поддержку отечественному бизнесу, усилила борьбу с недобросовестными участниками.

Центральным элементом реформы остаются конкурсные процедуры с использованием рейтингово-балльной системы (РБС) для закупок в сфере строи­тельства, итоги которых подводятся автоматически (без человеческого участия). При этом за счет упрощения процедур, расширения неценовых критериев (опыт работы, финансовая устойчивость, территориальный признак, наличие договоров на исполнении, плохая репутация поставщика и т. д.) и сокращения сроков победитель конкурса определяется в среднем за пять рабочих дней.

Сроки проведения обычного конкурса по иным товарам, работам и услугам также сокращены до десяти рабочих дней. Такой подход кардинально отличается от прежнего, где сроки проведения конкурса достигали как минимум 60 календарных дней.

Внедрены новые инструменты строительства объектов в виде EPC и EPC-F контрактов, что позволяет ускорить закупочный процесс и строительство объектов в целом.

Сокращение бюрократических процедур обеспечило заметный экономический эффект уже в нынешнем году. За счет ускорения процессов объем заключенных договоров за 12 месяцев 2025 года достиг 8 030 млрд тенге, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2024-го (5 097 млрд тенге).

Новый Закон «О государственных закупках» закрепил серьезные преференции для отечественных компаний. Благодаря этому казахстанские производители получили право на приоритет при заключении контрактов, обязательный аванс в размере 50% от суммы договора, а также освобождение от предоставления банковских гарантий и льготные условия по штрафным санкциям. Эти меры направлены на то, чтобы создать максимально комфортные и финансово безо­пасные условия для участия местного бизнеса в госзаказах.

Результаты нововведений показывают правильность этого решения. Так, по итогам 12 месяцев 2025 года число контрактов с отечественными товаропроизводителями увеличилось на 17%, а их общая сумма вырос­ла на 31%, достигнув отметки в 439 млрд тенге. Такой скачок наглядно демонстрирует, как целенаправленная государственная поддержка стимулирует спрос на местную продукцию и напрямую увеличивает заказы для казахстанских компаний.

Кроме того, для усиления эффекта был утвержден расширенный перечень товаров, закупаемых исключительно у отечественных поставщиков. В данный перечень вошли тысячи наименований: от мебели и продуктов питания до сложного программного обеспечения. Эта мера не только защищает внутренний рынок, но и создает долгосрочные гарантии сбыта для казахстанских производителей, поощряя развитие целых отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Борьба c недобросовестными поставщиками

Реформа государственных закупок сделала важный шаг к очищению рынка от недобросовестных участников. Ее задачей стало создание равных и транс­парентных условий для всех компаний, где побеждает не тот, кто манипулирует документами или имеет сомнительные связи и репутацию, а тот, кто предлагает лучшее качество и цену.

В первую очередь были ужес­точены требования к подтверж­дению опыта работы подрядчиков. Внедрены жесткие критерии проверки, которые позволяют отсеивать фиктивные или некорректные сведения. В результате из официального реестра было исключено 18 031 недостоверное сведение об опыте в сферах строительно-монтажных работ, проектирования и технического надзора. Это существенно снизило риски заключения контрактов с фирмами-однодневками или некомпетентными исполнителями.

Вторым важным механизмом стало введение автоматических санкций для поставщиков с плохой репутацией. Теперь компании, которые за последние пять лет включались в реестр недобросовестных участников (РНУ), при подаче новой заявки автоматически теряют 0,2% (балла) от своей итоговой оценки в конкурсе. Даже такой, казалось бы, небольшой штрафной балл существенно снижает их шансы на победу в борьбе с добросовестными конкурентами.

Таким образом, реформа соз­дала двойной барьер для нечестных игроков: с одной стороны, усложняется возможность предоставить ложные данные, с другой – вводится постоянная финансовая «гиря» для тех, кто уже был уличен в нарушениях. Эксперты говорят, что эти меры не только наводят порядок в документации, но и формируют культуру ответственного участия в государственных закупках, где репутация и честность становятся реальным конкурентным активом.

Для повышения доверия внед­рен общественный мониторинг госзакупок, а все процедуры консолидированы на новой Единой платформе закупок. Упрощен порядок обжалования, при этом подача жалобы больше не приостанавливает закупку. Это помогло сократить общее число жалоб на 23%.

Трансформация налогового и таможенного администрирования

В 2025 году Министерство финансов Казахстана по поручению Главы государства планомерно работало над укреплением финансовой стабильности и цифровой трансформации. Доходная часть госбюджета (без учета трансфертов) по состоянию на 1 декабря 2025 года исполнена в полном объеме, показав прирост в 2,9 трлн тенге к аналогичному периоду прошлого года. Важную роль в этом сыграла цифровизация налогового и таможенного администрирования.

Комплекс мероприятий, проводимых министерством в текущем году, включал укрепление бюджетной устойчивости, внед­рение цифровых технологий и модернизацию налоговой и таможенной инфраструктуры. Эти меры привели не только к росту доходов бюджета, но и создали фундаментальные предпосылки для улучшения инвестиционного климата и повышения уровня экономической безопасности республики.

Налоговое администрирование успешно трансформируется в условиях цифровизации, переходя на новые микросервис­ные решения, направленные на упрощение процедур, повышение прозрачности и улучшение взаимодействия с налогоплательщиками.

Так, Комитетом государственных доходов внедрены Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА) и Smart Data Finance (SDF). Интегрированная система налогового администрирования объединила семь ранее разрозненных информационных ресурсов в единую цифровую платформу и на сегодняшний день уже полноценно функционирует. Ее ввод позволил существенно сократить сроки ключевых налоговых и финансовых процедур.

В итоге продолжительность операционного дня уменьшилась с 18 до 3 часов, время обработки онлайн-платежей – с 15 минут до одной минуты, оформление документов – с одного часа до одной минуты. Кроме того, снятие арестов со счетов налогоплательщиков теперь осуществляется в онлайн-режиме, что значительно повысило оперативность и удобство взаимодействия бизнеса и государства.

Система охватывает весь жизненный цикл налоговых процессов, начиная с регистрации до закрытия компании, в том числе ведение лицевых счетов, прием отчетности, контрольные меры налоговых органов и госуслуги.

На сегодня в рамках нового Налогового кодекса ведется развитие системы Smart Data Finance. Она является своего рода «мозгом» госфинансов, куда поступает информация из внешних и внутренних источников по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности. Система введена в промышленную эксплуатацию. SDF объединяет сведения из 74 источников баз данных, что позволяет сотрудникам госорганов принимать оперативные и обоснованные управленческие решения.

На базе этого создан Цифровой профиль налогоплательщика, формируется цепочка поставщиков до 15-го уровня, которая применяется при администрировании НДС. Исключено взаимодействие с госорганами в части предоставления «выгрузок» на электронных носителях. В рамках развития SDF планируется совершенствование камерального контроля, системы управления рисками и прогнозирование доходов с применением ИИ.

Таможенное администрирование полностью переводится на цифровые рельсы, а именно – на новую информационную платформу Keden. Это современная микросервисная система, которая заменит три ранее действовавшие информационные системы («Астана-1», «Е-Окно», ТАИС). Она обеспечивает более быструю и точную обработку данных, а также позволяет автоматически проверять и выпускать декларации.

Сегодня уже работают 16 модулей из 20, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование. Внедрена сис­тема интегрированного конт­роля по принципу «одного окна», при которой все смежные службы работают в одной системе – ИС Keden. Это позволило сократить время оформления транзитной декларации с 30 до 10 минут.

Как сообщила пресс-служба Минфина РК, в 2025 году совместно с бизнес-сообществом, ассоциациями перевозчиков и брокеров были пересмотрены правила электронной очереди. Для удобства иностранных перевозчиков интерфейс сервиса переведен на четыре языка (русский, английский, узбекский, китайский) и интегрирован с международным мессенджером WeChat. Совместно с КТЖ внедрен автоматический выпуск транзитных деклараций на ключевых железнодорожных марш­рутах. Время обработки контейнерного поезда сократилось с 3 часов до 30 минут.

Оцифрован пассажирский контроль в МЦПС «Хоргос», который работает посредством биометрии, через Face ID, с оплатой через Kaspi с автоматической выдачей багажа. Процедура занимает около 10 секунд.

Министерство также расширяет цифровую интеграцию с Китаем и Узбекистаном в части взаимного признания снимков инспекционно-досмотровых комплексов быстрого сканирования (ИДК) и внедрения «бесшовного транзита». Это исключит дублирующие проверки и ускорит движение товаров через всю Центральную Азию.

Параллельно проводится работа по внедрению ИИ для автоматического анализа снимков ИДК. Эта мера предоставит возможность распознавать грузы и автоматически сопоставлять их с заявленными товарными позициями в декларациях. Алгоритмы будут находить несоответствия, отсеивать фиктивные операции и помогать инспекторам работать точечно. За счет модернизации пунктов пропуска их пропускная способность увеличена в 2,5 раза: с 640 тыс. транс­портных средств в 2022 году до 1,4 млн по итогам 2024-го.

Осваивая новые направления контроля

Проводимая работа напрямую отражается на собираемости платежей. Так, за 11 месяцев уходящего 2025 года поступления таможенных платежей выросли на 566 млрд тенге, или более чем на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Рост пропускной способности за этот же период составил 18%, причем увеличение наблюдается по всем направлениям – КНР, Узбекистан, Туркменистан.

Значительная часть работы Минфина направлена на борьбу с теневой экономикой. Она включает в себя разработку мер по повышению прозрачности финансовых операций, совершенствованию налогового администрирования и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Цифровые инструменты стали мощным оружием против теневой экономики, уровень которой в ВВП снизился с 27,02% в 2018 году до 16,71% в 2024-м.

С 2024 года биометрическая идентификация в системе электронных счетов-фактур позволила пресечь выписку ЭСФ более 2,1 тыс. компаний, имеющих признаки фиктивности, на сумму оборота с НДС 16,1 млрд тенге.

Кроме того, Минфин успешно осваивает новые направления контроля, такие как операции с цифровыми активами. Анализ криптокошельков уже позволил доначислить 4,3 млрд тенге налогов, а в будущем для этих целей планируется внедрение профессионального ПО Chainalysis.

Проводимая Министерством финансов работа обеспечила прямой фискальный эффект в виде увеличения налоговых поступлений. Но главное – наша республика создает современную, быструю и прозрачную инфраструктуру, которая не только пополняет казну, но и усиливает транзитный потенциал Казахстана.