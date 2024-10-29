Концепцию инклюзивной политики до 2030 года разработали в Казахстане

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Венера Баталова
корреспондент

Соответствующий проект представлен Минтруда на всеобщее обсуждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Концепция направлена на переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели политики в отношении лиц с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «Параграф»

В документе указывается на проблемные вопросы и предлагаются пути решения.

Проблемные вопросы:

1. Недостаточная инклюзивность на рынке труда;

2. Слабая культура инклюзии;

3. Ограниченный доступ к образованию;

4. Равенство и дискриминация;

5. Правовая незащищенность и доступ к правосудию;

6. Неразвитость института поддержки семьи.

Что предлагается.

Видение инклюзивной политики Казахстана на 2025-2030 годы основывается на признании инвалидности как социального явления с концептуальным переходом от традиционной и медицинской моделей понимания инвалидности к социально — правозащитной модели.

Концепция будет основываться на расширении сотрудничества государства, частного сектора, неправительственных организаций и реализована на следующих фундаментальных принципах:

1. Уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности и целостности;

2. Недискриминация;

3. Равенство возможностей;

4. Доступность;

5. Уважение прав детей с инвалидностью;

6. Полное и эффективное вовлечение и включение в общество;

7. «Ничего о нас без нас».

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 ноября.

#инклюзия #концепция #инвалиды

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