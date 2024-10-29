Концепцию инклюзивной политики до 2030 года разработали в Казахстане

Соответствующий проект представлен Минтруда на всеобщее обсуждение
Концепция направлена на переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели политики в отношении лиц с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «Параграф»
В документе указывается на проблемные вопросы и предлагаются пути решения.
Проблемные вопросы:
1. Недостаточная инклюзивность на рынке труда;
2. Слабая культура инклюзии;
3. Ограниченный доступ к образованию;
4. Равенство и дискриминация;
5. Правовая незащищенность и доступ к правосудию;
6. Неразвитость института поддержки семьи.
Что предлагается.
Видение инклюзивной политики Казахстана на 2025-2030 годы основывается на признании инвалидности как социального явления с концептуальным переходом от традиционной и медицинской моделей понимания инвалидности к социально — правозащитной модели.
Концепция будет основываться на расширении сотрудничества государства, частного сектора, неправительственных организаций и реализована на следующих фундаментальных принципах:
1. Уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности и целостности;
2. Недискриминация;
3. Равенство возможностей;
4. Доступность;
5. Уважение прав детей с инвалидностью;
6. Полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
7. «Ничего о нас без нас».
Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 ноября.