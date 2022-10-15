Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Водного совета Казахстана, на котором рассмотрели проект Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы и ход подготовки к Республиканскому совещанию по реформированию водной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Так, проектом Концепции на 2023-2027 годы предусмотрены мероприятия по восстановлению водохозяйственной инфраструктуры и природных водных объектов, экономическому стимулированию водосбережения, развитию системы мониторинга, улучшению подготовки кадров и т.д.

В ходе заседания также было отмечено, что на предстоящем Республиканском совещании будет рассмотрен пакет предложений по обеспечению водной безопасности страны. В частности, по повышению роли науки в управлении водными ресурсами, совершенствованию водного законодательства и реализации тематических нацпроектов.

В обсуждении этих вопросов приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, вице-министры сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, индустрии и инфраструктурного развития – Еркебулан Дауылбаев, первый заместитель акима Кызылординской области Серик Кожаниязов, представитель Международного фонда спасения Арала Амирхан Кеншимов и др.