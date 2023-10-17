Концерн Toyota приостановил работу на шести заводах в Японии

По сообщению агентства Киодо , автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: sportishka.com

Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник.

Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник.

Toyota приостановила сборку на заводах в префектурах Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю. Всего автоконцерн располагает 14 заводами на 28 линий в Японии.