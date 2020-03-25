Коронавирус: реалии и прогнозы

Как рассказал министр, 24 марта под председательством Премьер-министра Аскара Мамина состоялось совещание в Правительстве.

– Все министерства и акиматы областей формируют дорожные карты по выполнению поставленных задач. Правительство работает в круглосуточном режиме, – отметил он.

Министр заверил: все, кому положены выплаты, их получат. Также он подчеркнул, что основной упор в государственной политике будет сделан на экономику.

Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что в I квартале года ожидается недопоступление в республиканский бюджет 350 млрд тенге. Несмот­ря на это государство выделяет 4,4 трлн тенге на борьбу с кризис­ными явлениями. Деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда.

– Учитывая объемы нашей экономики и численность населения, это колоссальная сумма. Мы намеренно отказались от таких мер, как единовременная выплата всему населению. Задача, которую ставит Президент, – дать толчок деловой активности, укрепить бизнес, создать новые рабочие места, – добавил министр.

Отсрочка платежей по налогам для бизнеса – тоже одна из важных мер поддержки. Срок окончания ЧП истекает 16 апреля. Отсрочка же предоставляется на три месяца. Это позволит предпринимателям восстановить свою деятельность.

Приостанавливается выплата сумм основного долга и вознаграж­дений по всем кредитам.

Также министр отметил, что любой кризис – это окно возможностей, и на прилавках магазинов нужно кратно увеличить долю казахстанской продукции.

В политике самообеспечения огромную роль играет сельское хозяйство. Уже начата реализация 94 инвестиционных проектов на сумму 560 млрд тенге. По поручению Президента дополнительно будут выделены 390 млрд для снятия вопроса зависимости от импорта по важным продовольственным позициям.

Сегодня на предприятиях обрабатывающей промышленности и горно-металлургической отрас­ли РК трудится около 700 тыс. человек. Правительством принимаются меры по обеспечению 100-процентной занятости и сох­ранению объемов производства.

– В нефтегазовом секторе функ­ционируют 1 355 компаний, где занято более 200 тысяч человек. Даже при цене в 25 долларов за баррель эти компании смогут покрывать свои текущие расходы и обеспечивать полную занятость. В приоритет мы ставим не получение прибыли, а занятость, – продолжил Даурен Абаев.

Планируется увеличить объе­мы жилищного строительства. По сравнению с 2019 годом будет сдано на 2 млн кв. м жилья больше.

Будут реализованы все запланированные крупные дорожные проекты.

Также Президентом поручено обеспечить ежемесячные выплаты минимальной зарплаты семьям, лишившимся доходов из-за пандемии. Будут предоставляться бесплатные продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения.

– В социальной сфере разработан особый порядок распределения продуктового набора. Им будут обеспечены дети от 16 до 18 лет из числа получателей АСП, взрослые члены семьи из числа получателей АСП и инвалиды I группы всех возрастов, проживающие в зоне карантина. Всего данной мерой намечено охватить более полумиллиона граж­дан, – отметил спикер.

Помимо этого Президент пос­тавил задачи по недопущению безработицы, по трудоустройству молодежи, вернувшейся в родные места из карантинных зон.

В связи с введением чрезвычайного положения увольнение с воин­ской службы лиц, призванных весной 2019 года, приостанавливается. Аналогично приос­танавливается призыв молодого пополнения.

С 6 апреля 2020 года казахстанские школы перейдут на дистанционное обучение.

В настоящее время введена изоляция и забор анализов у всех лиц, прибывающих из всех стран. 23 марта главным санитарным врачом РК было подписано новое постановление по обеспечению безопасности населения. Соглас­но ему пассажиры, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, будут помещаться на карантин на 14 дней и сдавать тест на коронавирус. Речь идет о таких государствах, как Франция, Иран, Италия, Испания, Германия.

Граждане, которые прибывают из других стран, будут изолированы на одни сутки в карантинном стационаре для сдачи анализа на коронавирус. Даже в случае отрицательного результата они подлежат домашней самоизоляции на 13 суток.

Постановлением главного госсанврача РК введена дезобработка улиц, тротуаров, остановок, ТРЦ, объектов религиозного назначения, ЖКХ, вокзалов, аэропортов, рынков, структур пищевой промышленности и общественного питания.

Минздравом обеспечено 2 330 коек в инфекционных стационарах. В стране оборудовано 70 провизорских стационаров на 6 900 коек, 89 карантинных стацио­наров на 14 тыс. коек. В столице имеется 840 провизорских коек. При необходимости будут созданы дополнительные места.

Как проинформировал Даурен Абаев, по состоянию на 24 марта полицейскими по 4 фактам ведутся досудебные расследования по статье 304 УК РК. В Туркестанской области к уголовной ответст­венности привлекается местный житель, который сбежал из больницы, куда был доставлен на карантин. В столице женщина с подтвержденным результатом коронавирусной инфекции отказалась предоставить информацию о близких контактах. Еще один факт зарегистрирован 21 марта в городе Кокшетау, где прибывший из Минска гражданин отказывался проходить карантинные процедуры. Все это влечет за собой в том числе уголовную ответственность.

Также по состоянию на 23 марта за нарушение режима чрезвычайного положения возбуждено административное производство по статье 476 Кодекса об адмнарушениях в отношении 143 лиц. Например, в отношении владельцев кафе и магазинов, которые работают в неположенное время.

Страна обеспечена необходимым количеством тест-систем по выявлению коронавируса. Ежесуточный объем производства масок будет увеличен до 1 млн.

Даурен Абаев отметил, что сейчас никто не в состоянии дать ответ на вопрос, сколько еще продлится режим чрезвычайного положения.

– Чем более четко мы будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все закончится. Ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет. После этого число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, в течение одного месяца, – заключил он.